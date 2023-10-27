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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyon için tarih verdi: '4 temel önceliğimiz var'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Birlikte Daha Güçlü Bir Gelecek Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Enflasyonda tek haneli rakamlara dönmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullanarak enflasyondaki düşüş için tarih verdi.

11:19 - 27/10/2023 vendredi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Birlikte Daha Güçlü Bir Gelecek Zirvesi'nde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Cevdet Yılmaz
, önemli açıklamalarda bulundu.

Yılmaz'ın açıklamaları ise şöyle:

"Siyasi belirsizlik ve politika belirsizliklerin ortadan kalktığı öngörülebilir döneme girmiş bulunmaktayız.

Orta Vadeli programımızı hatırlatmak isterim. Afetlerin yaralarını sarmak, fiyat istikrarını sağlamak, ekonomide büyümeyi sürdürmek, sosyal refahı sağlamak bizim 4 temel önceliğimizdir.

Enflasyonda tek haneli rakamlara dönmeyi hedefliyoruz. Gelecek yıl enflasyonda düşüş başlayacak.

Depreme rağmen mali disiplini elden bırakmıyoruz.

Güven ve istikrar ile büyüme sürecek."


#Cevdet Yılmaz
#enflasyon
#ekonomi
il y a 11 heures
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