Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyon için tarih verdi: '4 temel önceliğimiz var'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Birlikte Daha Güçlü Bir Gelecek Zirvesi'nde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Cevdet Yılmaz
, önemli açıklamalarda bulundu.
Yılmaz'ın açıklamaları ise şöyle:
"Siyasi belirsizlik ve politika belirsizliklerin ortadan kalktığı öngörülebilir döneme girmiş bulunmaktayız.
Orta Vadeli programımızı hatırlatmak isterim. Afetlerin yaralarını sarmak, fiyat istikrarını sağlamak, ekonomide büyümeyi sürdürmek, sosyal refahı sağlamak bizim 4 temel önceliğimizdir.
Enflasyonda tek haneli rakamlara dönmeyi hedefliyoruz. Gelecek yıl enflasyonda düşüş başlayacak.
Depreme rağmen mali disiplini elden bırakmıyoruz.
Güven ve istikrar ile büyüme sürecek."
#Cevdet Yılmaz
#enflasyon
#ekonomi
il y a 11 heures