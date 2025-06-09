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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklama: "İsrail'in Madleen'e müdahalesini lanetliyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklama: "İsrail'in Madleen'e müdahalesini lanetliyoruz"

13:419/06/2025, Pazartesi
G: 9/06/2025, Pazartesi
AA
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Cevdet Yılmaz'dan İsrail'e Madleen tepkisi: Lanetliyoruz!
Cevdet Yılmaz'dan İsrail'e Madleen tepkisi: Lanetliyoruz!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz X hesabından yaptığı açıklama ile İsrail'in Madleen'e müdahalesini lanetledi. Yılmaz, "İnsani değerleri ve hukuku yok sayan, insani yardımları engelleyerek suçlarına yeni suçlar ekleyen Netanyahu yönetimi, uluslararası toplumdan gerekli karşılığı görmelidir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan 'Madleen' adlı teknenin İsrail tarafından alıkonulmasına sert şekilde tepki gösterdi.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın paylaşımı şöyle;

"İsrail’in uluslararası sularda “Madleen” adlı gemiye dönük müdahalesini lanetliyoruz.

İnsani değerleri ve hukuku yok sayan, insani yardımları engelleyerek suçlarına yeni suçlar ekleyen Netanyahu yönetimi, uluslararası toplumdan gerekli karşılığı görmelidir.

Bir an önce ateşkesin sağlanmasını, insani yardımların Gazze’ye kesintisiz ulaşmasını ve iki devletli kalıcı çözüm için somut adımlar atılmasını bekliyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti olarak her alanda mazlum Filistin halklının yanında olmaya devam edeceğiz.

Tarihi bir direniş sergileyen Filistin halkı ve insani değerler er geç kazanacaktır. İsrail yönetiminin zulüm ve soykırım politikaları insanlık ittifakı karşısında kaybetmeye mahkumdur."




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