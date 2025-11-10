'Cumhurbaşkanına hakaret' içerikli paylaşımlar yapan sosyal medya hesaplarıyla ilgili işlem başlatıldı

Kars Valiliği'nde 'Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı' toplantısı yapıldı. Vali Ziya Polat'ın başkanlık ettiği toplantıya Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul ve İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç katıldı.