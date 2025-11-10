Yeni Şafak
'Cumhurbaşkanına hakaret' içerikli paylaşımlar yapan sosyal medya hesaplarıyla ilgili işlem başlatıldı

'Cumhurbaşkanına hakaret' içerikli paylaşımlar yapan sosyal medya hesaplarıyla ilgili işlem başlatıldı

15:0910/11/2025, Pazartesi
DHA
Cumhurbaşkanına hakaret eden hesaplara karşı adım atıldı
Cumhurbaşkanına hakaret eden hesaplara karşı adım atıldı

Kars Valisi Ziya Polat, 'Cumhurbaşkanına hakaret' içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlenen sosyal medya hesapları hakkında işlem başlatıldığını söyledi.

Kars Valiliği'nde 'Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı' toplantısı yapıldı. Vali Ziya Polat'ın başkanlık ettiği toplantıya Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul ve İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç katıldı.

Vali Polat, kentin asayiş ve güvenlik durumu hakkında bilgi verip, sanal ortamda suç ve suç unsurlarının tespiti amacıyla yürütülen denetimlerde, Cumhurbaşkanına hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu belirlenen sosyal medya hesapları hakkında işlem başlatıldığını söyledi.

23 hesaba erişim engeli

Tespit edilen 23 hesaba erişimin engellenmesi yönünde, gerekli yasal sürecin tamamlanıp erişim kısıtlaması uygulandığını dile getiren Vali Polat, Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin, bilişim yoluyla işlenen suçların önlenmesi, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve dijital ortamda huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla yürüttüğü sanal devriye faaliyetlerinin aralıksız sürdüğü bildirildi.




#Kars Valiliği
#hakaret
#sosyal medya
#Ziya Polat
