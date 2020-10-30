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Gündem Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altundan depremle ilgili "geçmiş olsun" mesajı
İZMİR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan depremle ilgili "geçmiş olsun" mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan depremle ilgili "geçmiş olsun" mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ege Denizi'ndeki depreme ilişkin, "Türkiye'de veya Yunanistan'da daha fazla can kaybı olmaması için dua ediyoruz ve her iki tarafta da depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Fahrettin Altun
Fahrettin Altun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı İngilizce paylaşımda, Ege Denizi'nde meydana gelen ve İzmir'in yanı sıra bazı Yunan adalarını da etkileyen deprem nedeniyle büyük üzüntü duyulduğunu belirtti.

İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem
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İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem

Cumhurbaşkanımız talimat verdi

Hükümetin durumu değerlendirmek ve arama kurtarma çalışmaları için seferber olduğunu ifade eden Altun, şunları kaydetti:

"Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Bu doğal afetten etkilenen herkese ulaşıp yardım sağlamak için yoğun şekilde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız, ilgili tüm kurumların kurtarma çalışmalarına katılması için talimat verdi.

İzmir'deki tsunami paniği kamerada: Abi bu böyle devam edecek mi?
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İzmir'deki tsunami paniği kamerada: Abi bu böyle devam edecek mi?
Ege Denizi'nde, Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki şiddetli depremin ardından tsunami meydana geldi. Cadde ve sokakların su altında kaldığı anları görüntüleyen bir vatandaşın yaşadığı korku dolu anlar kameralara yansıdı. Çevredeki esnafa korku içerisinde 'Abi bu böyle devam edecek mi?' diye soran vatandaşın, 'Çekiliyor kızım merak etme, bekle' cevabını aldığı görülüyor.


Türkiye'de veya Yunanistan'da daha fazla can kaybı olmaması için dua ediyoruz ve her iki tarafta da depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu trajedi, politikalarımız arasındaki farklılığa rağmen ne kadar yakın olduğumuzu bize tekrar hatırlatıyor. İhtiyaç duyması halinde Yunanistan'a yardım etmeye hazırız."

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