Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran Aliya İzetbegoviç'i andı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'i vefatının 22. yılında andı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı;
"Kardeş Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı, 'Bilge Kral' Aliya İzetbegoviç'i vefatının 22. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla anıyorum. Adalet, özgürlük ve insan onuru için verdiği mücadele daima hatırlanacaktır. Mekanı cennet, ruhu şad olsun."
#Aliya İzetbegoviç
#Burhanettin Duran
#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı