Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat’ta toplanacak

15:1024/08/2025, Pazar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Ağustos Salı günü Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’nda vatandaşlarla buluşacak.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 25 Ağustos Pazartesi günü Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 25 Ağustos Pazartesi günü Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı gün Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü dolayısıyla Okçular Vakfı tarafından Ahlat’ta düzenlenecek etkinliklere katılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı’nın Ahlat programına ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü dolayısıyla Okçular Vakfı tarafından Bitlis’in Ahlat ilçesinde düzenlenecek etkinliklere 25 Ağustos Pazartesi günü katılım sağlayacaktır. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanacaktır. 26 Ağustos Salı günü ise Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihî Millî Parkı’nda vatandaşlarımızla buluşacaktır. Cumhurbaşkanımızın altını çizerek belirttiği üzere, ’ecdadımızın izinde aynen yürüyeceğiz, bin yıllık kardeşliğimize sahip çıkacağız.’ Anadolu’yu bizlere vatan haline getiren tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi ve gönül sultanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyoruz."


