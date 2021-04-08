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ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasında karar çıktı: Bildiriyi okutan yarbaya müebbet

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasında karar çıktı: Bildiriyi okutan yarbaya müebbet

15 Temmuz’daki FETÖ’cü darbe girişimi sırasında TRT işgalini yöneten eski Albay Muhammet Tanju Poshor ile darbe bildirisini TRT’de zorla okutan eski Yarbay Ümit Gençer ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Gençer, stüdyoda kamuflajını çıkarıp tören elbisesini giymişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasında karar çıktı: Bildiriyi okutan yarbaya müebbet
Mahkeme, TRT işgalini yöneten Muhammet Tanju Poshor ile darbe bildirisini okutan Ümit Gençer’in de arasında bulunduğu 6 sanığa “Anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

ABDULLAH SARİCA

FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’nda yaşanan eylemlere ilişkin 497 sanık hakkında açılan davada karar çıktı. Davanın karar duruşması Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görüldü.

Muhammet Tanju Poshor
Muhammet Tanju Poshor

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6’SI AĞIRLAŞTIRILMIŞ, 38 MÜEBBET

  • Mahkeme, TRT işgalini yöneten Muhammet Tanju Poshor ile darbe bildirisini okutan Ümit Gençer’in de arasında bulunduğu 6 sanığa “Anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanık Poshor ayrıca “Cumhurbaşkanı’na suikast” suçundan da bir kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cumhurbaşkanı eski başyaveri Ali Yazıcı ile Marmaris’e gitmek için yola çıkan eski Yarbay Emin Güven’in de arasında bulunduğu 32 sanık ise aynı suçtan müebbet hapse çarptırıldı.

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Stüdyoda kamuflajını çıkartıp tören elbisesini giyen Ümit Gençer, darbecilerden gelen emirden sonra bildiriyi okumaktan vazgeçmişti.
Stüdyoda kamuflajını çıkartıp tören elbisesini giyen Ümit Gençer, darbecilerden gelen emirden sonra bildiriyi okumaktan vazgeçmişti.

ALAY KOMUTANINA 61 YIL

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nce karara bağlanan Genelkurmay çatı davasında 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan dönemin Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanı ve sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi olan eski kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış, bu davada “Kişiyi hürriyetini yoksun kılma” ve 5 kişiye yönelik “yaralama” suçlarından 61 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

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Ali Yazıcı
Ali Yazıcı

Muhsin Kutsi Barış
Muhsin Kutsi Barış

121 SANIĞA BERAAT

  • Mahkeme 106 sanık hakkında “Anayasayı ihlale yardım” ve “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçlarından hüküm kurdu. 106 sanığa bu suçlardan 6 yıl 3’er aydan 16 yıl 8’er aya kadar değişen sürelerde hapis cezası verildi. Sanıklardan 231’i hakkında ceza verilmesine yer olmadığına dair hüküm kurulurken, çoğu er 121 sanığa ise beraat verildi.

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