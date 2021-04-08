Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasında karar çıktı: Bildiriyi okutan yarbaya müebbet

ABDULLAH SARİCA
FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’nda yaşanan eylemlere ilişkin 497 sanık hakkında açılan davada karar çıktı. Davanın karar duruşması Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görüldü.
6’SI AĞIRLAŞTIRILMIŞ, 38 MÜEBBET
- Mahkeme, TRT işgalini yöneten Muhammet Tanju Poshor ile darbe bildirisini okutan Ümit Gençer’in de arasında bulunduğu 6 sanığa “Anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanık Poshor ayrıca “Cumhurbaşkanı’na suikast” suçundan da bir kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cumhurbaşkanı eski başyaveri Ali Yazıcı ile Marmaris’e gitmek için yola çıkan eski Yarbay Emin Güven’in de arasında bulunduğu 32 sanık ise aynı suçtan müebbet hapse çarptırıldı.
ALAY KOMUTANINA 61 YIL
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nce karara bağlanan Genelkurmay çatı davasında 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan dönemin Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanı ve sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi olan eski kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış, bu davada “Kişiyi hürriyetini yoksun kılma” ve 5 kişiye yönelik “yaralama” suçlarından 61 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.
121 SANIĞA BERAAT
- Mahkeme 106 sanık hakkında “Anayasayı ihlale yardım” ve “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçlarından hüküm kurdu. 106 sanığa bu suçlardan 6 yıl 3’er aydan 16 yıl 8’er aya kadar değişen sürelerde hapis cezası verildi. Sanıklardan 231’i hakkında ceza verilmesine yer olmadığına dair hüküm kurulurken, çoğu er 121 sanığa ise beraat verildi.