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Gündem Cumhuriyet Halk Partisinden Katarda ofis açma kararı
POLİTİKA

Cumhuriyet Halk Partisi'nden Katar'da ofis açma kararı

Cumhuriyet Halk Partisi, yurt dışı örgütlenmesi kapsamında Katar, Suudi Arabistan, İrlanda, Gürcistan ve Azerbaycan'da ofis açma kararı aldı.

Haber Merkezi AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Yurt dışı örgütlenmesini 2012'de 8 birlikle Almanya'da başlatan CHP'nin 14 ülkede 27 birliği bulunurken, 5 ülkede daha birlik açılması için harekete geçildi.

CHP'nin halen 14 ülkede, 27 birlik ile farklı ülkelerde 12 temsilciliği bulunurken, Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı ülkelerde örgütlenme çalışmaları ise devam ediyor.

Parti, bu kapsamda mevcut birliklerin yanı sıra Suudi Arabistan, Katar, İrlanda, Gürcistan ve Azerbaycan'da da birlik kurulması çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların, pandemi nedeniyle yavaş ilerlediği belirtilirken, en yakın sürede faaliyete geçilmesinin planlandığı belirtildi.

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