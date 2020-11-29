Cumhuriyet Halk Partisi'nden Katar'da ofis açma kararı

Yurt dışı örgütlenmesini 2012'de 8 birlikle Almanya'da başlatan CHP'nin 14 ülkede 27 birliği bulunurken, 5 ülkede daha birlik açılması için harekete geçildi.

CHP'nin halen 14 ülkede, 27 birlik ile farklı ülkelerde 12 temsilciliği bulunurken, Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı ülkelerde örgütlenme çalışmaları ise devam ediyor.

Parti, bu kapsamda mevcut birliklerin yanı sıra Suudi Arabistan, Katar, İrlanda, Gürcistan ve Azerbaycan'da da birlik kurulması çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların, pandemi nedeniyle yavaş ilerlediği belirtilirken, en yakın sürede faaliyete geçilmesinin planlandığı belirtildi.

OYNAT 04:41 CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'dan skandal sözler: Türk ordusu satılmıştır CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, HaberTürk'e konuk oldu. CHP, İYİ Parti, SP ve HDP'nin hazırladığı iddia edilen anayasa taslağı ile ilgili konuşulduğu esnada söz hakkı alan Başarır, Türk Silahlı Kuvvetleri için “Devletin ordusu Katar'a satılmıştır” ifadesini kullandı. BiP'te paylaş

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