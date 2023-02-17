Daha sağlam bir binada oturmak istemişlerdi: Bir yıl önce inşa edilen bina 28 aileye mezar oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalardan, Hatay'ın Antakya ilçesindeki Eser Apartmanı sakinleri, binaları eskidiği için müteahhitle anlaştılar, bir yıl önce yeni apartmanlarına yerleştiler. Ancak güvenli olduğunu zannettikleri evleri depremle yerle bir oldu.

'28 daireli bir yıllık bina, herkese mezar oldu'

Depremzede yakını Mehmet Polat, "Binamız yeniydi. Geçen yıl Temmuz ayında teslim edildi. Neredeyse 28 daireli bir yıllık bina herkese mezar oldu. Sadece 6 kişi sağ kurtuldu." dedi. İlçede neredeyse her iki binadan biri sarsıntının şiddetine dayanamayarak yıkıldı.

28 aile can verdi

NTV'den Melike Şahin'in haberine göre; inceleme yapılan 5 binin üzerindeki bina ise ağır hasarlı ve acil yıkılması gerekiyor. Odabaşı Mahallesi'ndeki 7 katlı Eser Apartmanı da o binalardan biri. Deprem anında yerle bir oldu. 28 dairede 100'ün üzerinde kişi yaşıyordu, sadece 6 kişi canlı olarak kurtarıldı.

67 yaşındaki Hüseyin Berber depremden 185 saat sonra Eser Apartmanı'ndan sağ çıkarıldı.

Daha sağlam bir binada oturmak istemişlerdi

Henüz yeni inşa edilen ve geçtiğimiz yaz ailelere teslim edilen bina ile ilgili çok vahim bir durum da ortaya çıktı.

Yalnızca bir yıl önce inşaatı tamamlanan Eser Apartmanı'ndan geriye bu görüntü kaldı. Apartman sakinleri daha sağlam bir binada oturmak için evlerini kentsel dönüşüme vermişti. Bir müteahhitle anlaşarak daire başına 200 bin TL para ödediler ve bu ev bu apartman onlarca kişiye mezar oldu.





'6 trilyonluk bina ilk depremde yerle bir oldu'