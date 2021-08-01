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VAN

Daha yolun başındalar: 32 gündür yürüyorlar

Yeni Şafak muhabiri Muhammed Kurtar, uzun bir yolcuktan sonra Van’a ulaşan Afgan mültecilerle konuştu. Birçoğu Avrupa’ya gitmek istiyor. 32 gündür yürüyen Latif Cumamurad, “Kafilemizde 300 kişi vardı. En az 50 kişi soğuktan, açlık ve susuzluktan öldü. Ölülerimizi dağlarda bıraktık. İki günde bir öğün yemek yiyebildik” diyor. Avrupa’ya gitmek isteyen Şefik Ömer, yolda çukura düştüğü için ayaklarından yaralanmış, ayakta durmakta güçlük çekiyor. Sadık Alizi, ülkedeki durumu, "Taliban bizi devlet yanlısı, devlet de bizi Taliban yanlısı olmakla suçluyor. Hayat bize zehir oldu." diyerek anlatıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Daha yolun başındalar: Afgan mülteciler 32 gündür yürüyorlar
Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmeyi hedefleyen mülteciler

MUHAMMED KURTAR - VAN

İç istikrarsızlıkla boğuşan Afganistan’dan daha iyi bir yaşam için Avrupa’ya yola çıkan göçmenler bu uğurda Türkiye’nin de güzergahta olduğu 1 ayı bulan çetin bir yolculuğu göze alıyor. Van’dan Türkiye’ye girmeye çalışan mülteciler, uzun yolculuklarının nedenini ve hedeflerini anlattı. Taliban baskısından kaçarak Türkiye üzerinden Avrupa’ya gitmeyi hedefleyen Şefik Ömer şunları anlattı: “Taliban, askerlikten çıkmamı, onlara katılmamı istedi. Kabul etmeyince çocuklarımla tehdit etti. 10, 7 ve 3 yaşlarındaki çocuklarımı kaçırdılar. Askerliği bırakmazsam beni ve çocuklarımı öldüreceklerini söylediler. Yollarda çukura düştüğüm için dizlerim yaralandı, ayakta durmakta güçlük çekiyorum. Birçok ilaç kullanıyorum ve artık ilaçlarım da bitmek üzere.”

İKİ GÜNDE BİR ÖĞÜN YEMEK

Latif Cumamurad adlı Afgan göçmen ülkeden kaçışlarını ve yolculuklarını “Buraya kadar 32 gün yürüyerek geldik. 18 yaşın altındaki insanları Taliban zorla kaçırıp silah veriyor. Silah zoruyla kadınlara tecavüz ediyor. Evlenmek istemeyen kız çocuklarını öldürüyor. Bu yüzden Afganistan’ı terk ediyoruz. Savaş olmasa, zalimce saldırılar olmasa ülkemizi terk etmeyiz. İran askeri çok zalimce bize baskı uyguluyor. Afganistan’dan yola çıkarken kafilemizde 300 kişi vardı. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar da kafilemizdeydi ve en az 50 kişi soğuktan, açlıktan ve susuzluktan öldü. Ölülerimizi dağlarda bırakmak zorunda kaldık. Yollarda karnımız aç şekilde geldik, iki günde bir öğün yemek yiyebildik” diye anlattı.

Şefik Ömer
Şefik Ömer

HEDEFLER AVRUPA

Sadık Alizi “Taliban bizi devlet yanlısı olarak suçluyor, devletse bizi Taliban yanlısı olarak. Afganistan’da yaşam bize zehir oluyordu” dedi. Afganistan’da çiftçilik ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Seyfettin Safari “Taliban, hem yetiştirdiğimiz ürünlere, hem de hayvanlarımızın onda birine el koyuyordu. Çok sıkıntı yaşadık. Yola çıktığımız birçok arkadaşımız Avrupa’ya gitmek istiyor” derken, üniversite öğrencisi Mirahmet Ahmedi ise “Beni de canlı bomba yapmak istediler. Onlardan kaçarak Avrupa’ya ulaşmak istiyorum” şeklinde konuştu. Ahmedi, kaçışta yaşadıkları içinse “Dağlar çok soğuktu. Akşamları dağlarda yatıyoruz ve çok üşüyoruz, üzerimizde hiçbir şey yok. Bir şişe su 2 paket bisküvim vardı. Bitince başka bir şey yiyemedim” dedi.

Latif Cumamurad
Latif Cumamurad

Yasa dışı yollardan ülkeye giren Afgan mülteciler konuştu: İran askerleri bizi döverek silah zoruyla Türkiye sınırına bıraktı
FOTOĞRAF 38
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Kimi zaman araçlarla kimi zaman da kilometrelerce yürüyerek önce İran'a, oradan da yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu düzensiz göçmenler, yol güzergahında akıllı telefonlardaki uygulamalar aracılığıyla birbirleriyle haberleşiyor.
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Sınır hattında alınan önlemler dolayısıyla yakalanmamak için dere yataklarından görüş mesafesinin olmadığı zamanlarda gruplar halinde Türkiye'ye giriş yaptıklarını anlatan göçmenler, yüksek ücretler ödedikleri insan kaçakçılarıyla imo uygulaması üzerinden sesli mesaj yoluyla haberleştiklerini, WhatsApptan paylaşılan konum bilgileriyle yönlerini bulduklarını belirtiyor.
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Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yaparak Van'a gelen Afganistanlılardan Gülap Cemili, ülkelerindeki sıkıntılar nedeniyle İran'a göç ettiklerini, yakalandıkları İran askerlerinin kötü muamelesine maruz kaldıklarını söyledi.
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İran askerlerinin kendilerine işkence yaptığını öne süren Cemili, Bazı arkadaşlarımızı öldürdüler. Bazılarımızın kıyafetlerini, paralarını aldıktan sonra Türkiye sınırına attılar iddiasında bulundu.
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Cemili, Türkiye'ye geçtikten sonra insan kaçakçılarının eline düştük, bizlerden bin dolar aldılar.
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Bazı noktaları yürüyerek geçtik, bazen de araçla ilerledik.
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İnsan kaçakçıları bizlere telefonlarımızda bulunan 'WhatsApp' uygulaması ile konum atıyorlar.
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Konuma göre yönümüzü buluyoruz. Telefonlarda bulunan 'imo' uygulaması üzerinde de sesli mesajla konuşuyoruz ifadelerini kullandı.
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Yaklaşık 1,5 aydan bu yana yollarda olduğunu anlatan Cemili, şöyle konuştu:
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İran askerleri bizi döverek Türkiye sınırına bıraktı. Kaçakçılar bize WhatsApptan konum attı ve 'bu konuma gideceksiniz' dediler.
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Onlar bizimle gelmiyor, imo programı üzerinden ses kaydı gönderiyorlar, görüşmeleri tespit edilmesin diye numaradan aramıyorlar.
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Herkes perişan durumda, ne yapacağımızı bilmiyoruz artık.
Title
Afganistan'da savaş var. Okulumuzu bombaladılar. Orada duralım, savaşalım ama kimle savaşalım o belli değil, kardeş kardeşi öldürüyor.
Title
Biz de mecbur kaldık İran'a geldik. İran da 'burası sizin ülkeniz değil' diyerek dövdüler ve 'Türkiye'ye gidin' dediler.
Title
Müslüman Müslüman'a böyle bir şey yapmaz. İnsanların kafasına silah dayıyorlar.
Title
Belge verip 'nereye gidersen git' dediler <br> <br> Beraberindeki Pakistan ve Bangladeş uyruklular ile Bitlis'in Tatvan ilçesine gelen Afganistanlı Muhammed Tenha, Afganistan'da büyük sıkıntıların yaşandığını, yakınlarının birçoğunu kaybettiğini aktardı.
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İran'da kendilerini yakalayan güvenlik görevlilerinin elbiselerini, para ve telefonlarını aldığını öne süren Tenha, şunları söyledi:
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4 gündür ekmek yemedim. 45 gündür yürüyoruz. Buraya vardık. İran'da bizi tuttular, 3-4 gün karakolda kaldım. Sonra bir belge verdiler ve '5 gün içinde İstanbul'a mı Afganistan'a mı nereye gidersen git.
Title
Eğer 5 gün sonra seni tutarsak çok zarar veririz' dediler. Ondan sonra bizi serbest bıraktılar. Sınırdan Türkiye'ye geldik. İstanbul'a gitmek için İran'da göçmen kaçakçılığı yapan kişilere para verdik.
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Ben 1200 dolar, bir arkadaşım 1500 dolar verdi. Önceden arkadaşlarla telefonla konuşuyorduk ancak polisler İran'da paramızı ve telefonlarımızı alıp ateşe verdiler. Bizi burada bırakıp gittiler. Bugün bir kamyonda 220 kişi uyuduk. Van'dan buraya kamyonla geldik.
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Afganistanlı Şahidullah Afgan ise Eşref Gani'ye oy verdim dediğim için 'hangi parmağınla oy kullandın' dediler ve parmaklarımı kestiler. Kaçarak Türkiye'ye geldim. dedi.
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İran askerleri ekmek bile vermedi <br> <br> Hassen Kosar ise Pakistan ve İran askerlerinin yakaladıkları göçmenlere zulüm yaptığını öne sürdü. İran askerlerine görünmemek için gece gizli yollardan geldiklerini anlatan Kosar, Kaçakçılara 1200 dolar verip geldim. Ülkemizde savaş var, hangi tarafın yanında yer alsan diğer taraf öldürüyor. Biz ölmek istemiyoruz, bu nedenle de kaçtık. Savaş olmasaydı gelmezdik. ifadelerini kullandı.
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Said Muhammed Us da Taliban'ın Afganistan'da her yeri ele geçirdiğini, her yerde savaşın olduğunu belirterek, Ben de ailemle kaçmak zorunda kaldım. Pakistan üzerinden İran'a geldim.
Title
Araba olmadığı için yaya geldik. Yaklaşık 10 gün İran'da kaldım. İran'da çalışmak istedik ama bizi kovdular. Ekmek bile vermediler. İran askerleri bizi dövdü, bir arkadaşımızı öldürdüler.
Title
Elim ve kollarım hep yaralandı. Afganistan'a göndermeye çalıştılar. Kaçtık ve sonra İranlı birine bin dolar verdik ve bizi Türkiye sınırına getirdi. Kaçak yollardan Türkiye'ye geldik. şeklinde konuştu.
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Afganistanlı Murad Kureyşi, 25 günlük bir yolculuğun ardından Türkiye sınırını geçerek Van'a geldiklerini anlattı.
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Zorlu yolculukta bazı arkadaşlarının bitkin düştüğünü, bazılarının da susuzluktan ve açlıktan öldüğünü belirten Kureyşi, 25 gündür yoldayız. Afganistan'dan Pakistan'a oradan da İran'a geldik. İran üzerinden Türkiye'ye geçtik.
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Bazı arkadaşlarımız dağdan düşüp ayaklarını kırdı, bazıları öldü ifadesini kullandı.
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Muhammed Hasan Raufi ise Afganistan'da savaş var. Savaştan kaçıp geldik. Korkudan kaçıp, canlarımızı korumak istedik.
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Önce Pakistan'a geldik, bir süre burada kaldık, oradan da İran'a geçtik. Daha sonra da dağ yollarından Van'a geldik dedi.
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Muttalip Deriya da yolda çok büyük zorluklar yaşadıklarını, 2 arkadaşını kaybettiğini ifade ederek, Aç kaldık, ekmek bulamadık. Geri de dönemiyoruz, memleketimizde savaş var.
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Gelmek için kaçakçılara kişi başı bin dolar verdik. Onlar bizi sınırdan geçirdi diye konuştu.
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Yasa dışı yollardan ülkeye giren Afgan mülteciler konuştu: İran askerleri bizi döverek silah zoruyla Türkiye sınırına bıraktı
Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yaparak Van'a gelen Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu düzensiz göçmenler, ülkelerindeki sıkıntılar nedeniyle İran'a göç ettiklerini söyledi. Afganlardan bazıları, İran askerlerince dövüldükten sonra Türkiye sınırına bırakıldıklarını söyleyerek, "Afganistan'da savaş var. Okulumuzu bombaladılar. Orada duralım, savaşalım ama kimle savaşalım o belli değil, kardeş kardeşi öldürüyor. Biz de mecbur kaldık İran'a geldik. İran da 'burası sizin ülkeniz değil' diyerek dövdüler ve 'Türkiye'ye gidin' dediler. Müslüman Müslüman'a böyle bir şey yapmaz. İnsanların kafasına silah dayıyorlar" ifadelerini kullandı.
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