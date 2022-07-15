Darbe girişimine kına gecesinde yakalandık

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde, o gece yaşadıklarını Yeni Şafak’a anlattı: “O gün, ortanca oğlum Onurcan’ın kına gecesini yapıyorduk. Ankara Gölbaşı’nda yaz aylarında kullandığımız bir bahçemiz var. Kına gecesi için akrabalarımız ve dostlarımızı bahçemizde misafir ediyorduk. Kendi halinde bir evlilik öncesi eğlence programı devam ederken birden bir şeylerin ters gittiğini duyduk. Sosyal medyaya bakalım, eşimizi dostumuzu arayalım derken darbe girişimi olduğu haberini aldık. Kına gecesi programını yarıda kestik. Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı evimize çok yakın bir yerdeydi. 44 polisimizin hayatını kaybetmesine sebep olan saldırılara ne yazık ki biz de şahit olduk. O gece Ankara semalarında F-16’lar dönüp durdu, biz de hiç uyumadık. 15 Temmuz 2016’da Fetullahçı Terör Örgütü’nün gerçekleştirdiği hain darbe girişimi doğrudan büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye’yi hedef alıyordu. Darbe girişimi sadece milli iradeye değil sanayimize, ekonomimize, ticaretimize de kastediyordu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşu ve çağrısı üzerine de zaten biz de darbe girişimi karşısında tavrımızı ortaya koyduk. Türk milleti o gece FETÖ’cü hainlerin karşısında dimdik durdu, iş dünyası da tüccarından sanayicisine tüm aktörleriyle bu ülkenin ticaretine, ekonomisine sahip çıktı, içeride ve dışarıda hainlerin oyununu ilelebet bozdu.”

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DEMOKRASİNDEN TAVİZ VERMEDİK

Baran, milletin sokaklarda, meydanlarda birliğini beraberliğini; tüccarın, sanayicinin de işinin başında Türkiye’nin gelişmesini ve ilerlemesini hiçbir şeyin durduramayacağını tüm dünyaya gösterdiğini söyledi. Baran, “O gece demokrasiden taviz verilmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettik. Ertesi gün de hain terör örgütüne karşı duruş sergilemek gerekiyordu. Düğünü yapıp yapmama konusunda aile içinde istişarede bulunduk. Dedik ki, 30-40 kişi de gelse biz bu darbe teşebbüsüne geçit vermeyip dik duralım ve normal hayatımızı sürdürelim. Düğün yapılacak olan mekânı aradık. Dedik siz açıksanız biz programımızdan vazgeçmedik. Onlar da açık olduklarını söylediler. Düğün programı içinde değişiklik yaparak, dualarla, Kur’an-ı Kerim okumalarıyla oğlumuzu evlendirdik. Bu süreçte Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak eşimle, kardeşlerimle hemen her akşam bayraklarımızı alarak meydanlara inip, darbe girişimlerine geçit vermeyeceğimizi ilan ederek, Cumhurbaşkanımızın yanında yer aldığımızı gösterdik” dedi.

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DÖNÜM NOKTASI OLDU

Gürsel Baran, ülke olarak çok büyük bir sarsıntının birlik ve beraberlik sayesinde atlatıldığını söyleyerek şu değerlendirmelerde bulundu: “2016 yılını yüzde 2,9 oranında büyümeyle kapattık. Ertesi yıl 2017 yılında ise Türkiye 7,4’lük büyümeyle dünyanın en çok büyüyen ülkeleri arasına adını yazdırmayı başardı. Bu millet 15 Temmuz hainlerini de, ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma mücadelesi veren vatanseverleri de unutmayacak. Türk siyasi tarihinde bugüne kadar darbe, muhtıra ve darbe girişimleri yaşandı ancak 15 Temmuz darbe girişiminin eşi benzeri görülmemiş bir direnişle millet tarafından püskürtülmesi demokrasi tarihimizde bir dönüm noktası oldu. Türk milleti hainlerin tankının tüfeğinin önünde göğsünü siper etti, bu toprakların çiğnenmez, geçilmez olduğunu bir kez daha ispatladı. 15 Temmuz gecesi, milli birlik ve beraberliğimizin vücut bulduğu direnişin simgesi oldu. Demokrasiye ve vatanına sahip çıkmak için şehit düşen demokrasi şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Allah bu millete bir daha böyle acılar yaşatmasın.”