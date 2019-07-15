Gündem Darbeci yüzbaşıyı döve döve bayılttı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Darbeci yüzbaşıyı döve döve bayılttı

Milli kick boksçu Yasin Yavaş, 15 Temmuz gecesi Esenler’de arabaların üstünden geçen tankı görünce çılgına döndü. Tankı durdurmalarını istediği asker kendisini vuracağını söyleyince, orada film koptu. Genç Yasin, FETÖ’cü yüzbaşı Serdar Değirmendere’yi yumruklaya yumruklaya bayılttı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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15 Temmuz gecesi yaralanarak hastaneye götürülenlerden milli sporcu Yasin Yavaş 15 Temmuz’da darbe girişiminden haberdar olduktan sonra dışarı çıkarak Esenler’e gittiğini, hareketliliği gördükten sonra Atışalanı’ndan otobana yürüdüğünü söyledi. Aksaray yönünden gelen bir tankı durdurmaya çalıştıklarını anlatan Yavaş, bir vatandaşın arabasını tankın önüne çektiğini, aracın içinde kadın bulunmasına rağmen tankın otomobili sürüklediğini bildirdi.

Kendisinin 2000’den beri sürekli dövüştüğünü ve aktif olarak kick boks milli takımında olduğunu söyleyen Yavaş, tedavi sürecinin bir ay sürdüğünü aktardı.

Yavaş, tankın tüm uyarılara rağmen durmadığını ve çevreye tanktan ateş açıldığını, kendisinin de koşarak tanka çıktığını, bunun üzerine, Esenler Birlik Köprüsü’ndeki olaylarda 5 kişinin şehit edilmesine ilişkin davada farklı suçlardan ağırlaştırılmış müebbet cezaları alan eski yüzbaşı Serdar Değirmendere’nin kendisini aşağı indirmeye çalıştığını anlattı.

DURMAYINCA DÖVDÜ

Değirmendere’ye aracı durdurması için adeta yalvardığını dile getiren Yavaş, “Bunun üzerine şiddete başvurmak zorunda kaldım. Ben aynı zamanda milli kick boks sporcusuyum. Beni vuracağını söylediği için onu yumruklamaya başladım. O bayıldıktan sonra aşağıdakilere

aracı durdurmalarını söyledim. Bu süreçte 7-8 aracın üstünden geçtiler. Tankın üzerinde 6 kişiydik, 4 kişi düştü, 2 kişi kalmıştık.” ifadelerini kullandı. Bu arada bacak kemiğinin dışarı çıktığını, elinde kırıklıkların oluştuğunu kaydeden Yavaş, o arada tanktan eski yarbay Fatih Sönmez’in çıktığını ve tankı durdurmamaları yönünde talimat verdiğini söyledi.

EZİLENLER VURULANLAR OLDU

Yavaş, “O arada tank durdu biz de araçtan indik. Biz inince tank tekrar hareket etmeye başladı. O sırada yanımızdaki abilerimiz, Fatih Sönmez tarafından silahla vuruldu” dedi. Fatih Yavaş, “Ezilenler, vurulanlar vardı. Biz onlar için koştururken polisler beni tutup yaralı olduğumu söylediler. Vücudumda, suratımda kan vardı. Kulağımın içine kadar kan dolmuştu ancak olayın şokuyla ne olduğunu bilmiyordum. Ondan sonra beni hastaneye götürdüler” şeklinde konuştu.

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