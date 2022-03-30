Darıca'da 120 bin kişinin ziyaret ettiği kitap fuarı konserle sona erdi

Darıca Belediyesi tarafından Kapalı Pazar alanında bu yıl ikincisi düzenlenen Darıca Kitap Fuarı, 7'den 70'e her kesimden büyük ilgi gördü. Yoğun ilginin olduğun Darıca 2. Kitap Fuarı, 21-29 Mart tarihleri arasında düzenlenirken, imza günleri ve söyleşilerle renkli görüntülere sahne oldu

120 BİN KİTAPSEVER ZİYARET ETTİ

Bölgenin en büyük kitap fuarı olma özelliğini taşıyan ve imza günleri ile söyleşilerin de yapıldığı fuarda 100 yayınevi ve yaklaşık 1 milyon kitap yer aldı. Kitapseverler, fuardan aldıkları kitapları imzalatmak için de zaman zaman uzun kuyruklar oluşturdular.

Hafta içi okullardan öğrenciler otobüslerle fuara akın ederken hafta sonu da aileleriyle kitap fuarını ziyaret eden vatandaşlar stantları ziyaret ederek sevdikleri yazarların kitaplarını aldılar. Sadece Darıca değil çevre ilçeler, Kocaeli ve İstanbul’dan da kitapseverleri ağırlayan Darıca Kitap Fuarı’nı yaklaşık 120 bin kitapseverin ziyaret ettiği belirtildi.

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BAŞKAN BIYIK TEŞEKKÜR ETTİ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da zaman zaman Kitap Fuar’ını ziyaret ederek stantları gezdi ve kitapseverlerle sohbet etti. Ziyaretçiler için oluşturulan “Darıca için düşün” köşesinde de vatandaşlar fuar ve Darıca ile ilgili düşüncelerini paylaşırken Başkan Muzaffer Bıyık da yazılan notları tek tek okuyarak notlar aldı.

Darıca’yı ortak akılla yönetmek amacıyla oluşturulan alanda vatandaşların görüş ve önerilerini okuyan Başkan Muzaffer Bıyık, Darıcalıların fikirlerinin kendilerine yol göstereceğini ve önemsediğini söyledi. Darıca’nın kültür sanat hayatına önemli katkısı olacağını düşündüğü Kitap Fuarı’nı önemsediklerini kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, vatandaşların fuara yoğun ilgisinden dolayı mutlu olduğunu da belirterek kitapseverlere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

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FUAR KONSERLE SONA ERDİ

Özellikle gençlerin kitap fuarına yoğun ilgi gösterdiği görülürken Darıca Belediyesi de fuarın son günü gençlere sürpriz yaparak konser düzenledi. Darıca Belediyesi’nin “Sanat Seninle Sokakta” ekibinde yer alan kursiyerlerden oluşan ekip tarafından fuar alanında düzenlenen konser, kitapseverlere unutulmaz bir fuar deneyimi yaşattı. Gençler de hem fuar alanında karşılaştıkları Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a hem de “Darıca için düşün” köşesinde duygularını dile getirerek fuar için teşekkür ettiler.