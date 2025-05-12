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Davutoğlu'ndan Erdoğan ve Bahçeli’ye teşekkür: Tarihi kararın mimarları

Davutoğlu'ndan Erdoğan ve Bahçeli’ye teşekkür: Tarihi kararın mimarları

11:4512/05/2025, Pazartesi
G: 12/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Davutoğlu Erdoğan ve Bahçeli’ye teşekkür etti.
Davutoğlu Erdoğan ve Bahçeli’ye teşekkür etti.

PKK'nın silah bırakma kararını tarihi olarak nitelendiren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sürecin mimarları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye de teşekkürlerini iletti.

PKK'nın aldığı karara ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor. 12. Olağanüstü Kongre'de silahlı mücadeleye son verme ve örgüt yapısını feshetme kararı alan PKK, bundan sonraki sürecin demokratik siyaset temelinde yürütüleceğini duyurdu.


Davutoğlu’ndan destek mesajı

Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, sabah programında kararı değerlendirdi. Alınan kararı “tarihi” olarak nitelendirdi.

“7 aydır bu karar için altyapı çalışması yapanlara, başta Cumhurbaşkanımıza, Sayın Devlet Bahçeli’ye, MİT’e ve bu konuda destek beyan edenlere teşekkür borçluyuz.”
diyen Davutoğlu, sürecin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Yeni dönem vurgusu

PKK’nın silah bırakması ve yapısını feshetmesi, Türkiye'nin terörle mücadelesinde yeni bir döneme girildiği şeklinde yorumlanıyor. Alınan kararın sahaya nasıl yansıyacağı ve siyasi etkileri önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.



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