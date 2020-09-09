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İSTANBUL

DEAŞ’a bir darbe daha

Terör ve İstihbarat Şubesi ekipleri, DEAŞ'ın sözde Diyarbakır emirini yakalamak için önceki akşam operasyon düzenledi. Sözde emir Nihat Turan, Kayapınar ilçesinde bir çorbacıdan çıktığı esnada yakalanarak gözaltına alındı.

Şahin Şen Yeni Şafak
Nihat Turan
Nihat Turan

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de sismik araştırmalar yapması ve Karadeniz’de doğalgaz bulmasıyla metropollerde eylem arayışına giren terör örgütü DEAŞ’a bir darbe daha vuruldu. Sözde Türkiye emiri Mahmut Özden ve oğlu Hamza Özden’in yakalanmasının ardından örgütün eylem arayışı içinde olduğu istihbaratını alan Diyarbakır Emniyeti harekete geçti.

KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VAR

Terör ve İstihbarat Şubesi ekipleri, örgütün sözde Diyarbakır emirini yakalamak için önceki akşam operasyon düzenledi. Sözde emir Nihat Turan, Kayapınar ilçesinde bir çorbacıdan çıktığı esnada yakalanarak gözaltına alındı. Turan’ın Mersin’den aranmasının olduğu ve 6 yıl 3 ay kesilmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Turan’ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

BİR OPERASYON DA SAMSUN’DA

  • Öte yandan Samsun Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 6 şüpheli yakalandı. Osmaniye’de DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

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