DEAŞ’IN beyni: İstanbul'da yakalanan Al Sumaidai, Bağdadi ve Kureyşi’nin hocası çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT, DEAŞ elebaşları Ebubekir El Bağdadi ve Abdullah Kardaş’ın öldürülmesinin ardından, örgütün en önemli ismi olan “Abu Zeyd/Üstad Zeyd” kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai’yi İstanbul’da kıskıvrak yakaladı. İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube

Müdürlüğü ekiplerinin örgüte dair yaptığı çalışmalarda, örgüt liderliği için Iraklı Sumaidai ailesi üyelerinden Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai’nin adının geçmesiyle çalışma başlatıldı.

AŞİRET TAKİP EDİLDİ

7 ay önce uluslararası raporlarda da adı geçen terörist için, Sumaidai aşireti mercek altına alındı. Aşiretin birkaç üyesinin İstanbul’da ticaret yaptığını tespit eden ekipler, 6 ay sürecek yakın takip başlattı. İstihbarat Şube Müdürlüğü ve diğer şubelerden personelle kalabalık bir özel ekip oluşturuldu. Ekipler Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai’nin irtibata geçme ihtimalinin olduğu tüm kişi ve adresleri 7 gün 24 saat izlemeye aldı.

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DEAŞ elebaşı yakalanmamak için sürekli kılık değiştirdi. Takip esnasında bir gün sakallı görüntülenen elebaşı, ertesi gün sakalsız, bir başka zaman da perukla görüntülendi.

BİNBİR SURAT DEAŞ’LI

Tüm parçaları birleştiren özel ekip en son Sarıyer’deki bir adrese ulaştı. Adresi uzun süre takip eden polisler, günün belirli saatlerinde dışarıya çıkan ve belirli süre dolaştıktan sonra eve geri dönen bir şüpheliyi belirledi. Fiziki takip yürüten ekipler, bu süre içinde şüphelinin önce sakallı, daha sonra sakallarını kesmiş, sonra da peruk takarak dışarı çıktığını belirledi. Şüphelinin her halini gören ve polis kamerasına kaydeden ekipler, aradıkları ismi yakalamak için harekete geçti.

KATLİAM FETVASI

Sarıyer’deki adrese baskın yapılıp DEAŞ’lı elebaşı gözaltına alındı. Adreste yüzlerce dijital doküman ele geçirildi. Yüksek tahsil yaptığı belirlenen Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai’nin örgüte katıldıktan sonra “kadı” olarak görev yaptığı, bir süre sonra da “kadı eğitimcisi” olarak görevlendirildiği belirlendi. 2012’de DEAŞ’ın sözde eğitim bakanı olan Sumaidai’nin 2013-2014 yıllarında DEAŞ tarafından sözde adalet bakanı olarak görevlendirildiği tespit edildi.

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Bağdadi ve Kureyşi’nin hocası

DEAŞ’ın işgal ve hareket planlarının görüşüldüğü 3’lü yürütme komitesi üyesi olan Al Sumaidai’nin, örgütün aldığı kararlar için fetvalar verdiği, bu fetvalarla Avrupa ve dünya üzerindeki birçok eyleme yön verdiği belirlendi. DEAŞ içinde örgütün ideolojik beyni olarak da bilinen Al Sumaidai’nin, DEAŞ’ın lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi ile Ebu Bekir el-Bağdadi’nin hocası olarak kendilerine dersler verdiği öğrenildi. Irak’ta fedailerle dolaştığı belirtilen Al Sumaidai hakkında 11 Temmuz 2022’de yayımlanan BM Güvenlik Konseyi’nin 30. Olağan Raporu’nda şu ifadeler yer almıştı: “(..)3 Şubat’ta DEAŞ lideri Amir Muhammad Sa’id Abdal-Rahman al-Salbi’nin Türkiye sınırına yakın Atmah’ta ABD öncülüğünde gerçekleştirilen operasyonda öldürüldüğü, 10 Mart’ta DEAŞ’ın al-Salbi’nin ölümünü ikrarla yerini Abu l-Hassan al-Hashemi al-Qurashi’nin alacağını açıkladığı, Abu al-Hassan’ın gerçek kimliği henüz belirlenmemiş olmakla birlikte, üye devletler arasında bu kişinin yüksek ihtimalle Iraklı Bashar Khattap Ghazal Al-Sumaidai olabileceğinin değerlendirildiği(..)”

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6 saat ifade verdi

Yakalandığını, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Balkan ziyareti dönüşü açıkladığı DEAŞ’lı Al Sumaidai dün adliyeye sevk edildi. Zırhlı bir aracın da bulunduğu konvoy eşliğinde yoğun güvenlik önlemleri altında Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirilen Al Sumaidai, kelepçeli ve çelik yelekle araçtan indirilip savcılığa çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca ifadesi alınan şüpheli, “Anayasa’yı ihlal” suçundan tutuklanması talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Savcılık ifadesi 6 saat süren şüphelinin hakimlikteki sorgusuna başlandı.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai Türkiye'de yakalandı

GÜNDEM Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi



