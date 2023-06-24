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DEAŞ’ın bombacısı

Bombalı ve silahlı saldırı hazırlığı yapan DEAŞ’lı, İstanbul’da yakayı ele verdi. Örgütün uyuyan hücrelere harekete geçme talimatı verdiği istihbaratı üzerine iz süren ekipler, yabancı uyruklu A.H.’ye ulaştı. DEAŞ’lı terörist Bahçelievler’de gizlendiği adreste yakalandı. Evde 2 silah ve bomba yapımında kullanılan malzemeler bulundu.

Şahin Şen
04:00 . 24/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
DEAŞ’lı terörist Bahçelievler’de gizlendiği adreste yakalandı.

DEAŞ’lı terörist Bahçelievler’de gizlendiği adreste yakalandı.

Saldırı hazırlığındaki DEAŞ’lı terörist kıskıvrak yakalandı. MİT ve diğer istihbarat birimleri, DEAŞ’lı bir teröristin İstanbul’da eylem hazırlığında olduğu bilgisine ulaştı. DEAŞ’ın kapalı iletişim gruplarından, sözde örgüt yöneticileri tarafından uyuyan hücrelere harekete geçme talimatı verildiği belirlendi. DEAŞ’ın İstanbul’da bombalı ve silahlı saldırı hazırlığında olduğu, bir DEAŞ’lının eylem için İstanbul’a geldiği tespit edildi.

EVDEN 2 SİLAH VE PATLAYICI ÇIKTI

Örgütün uyuyan hücresi olan yabancı uyruklu A.H.’nin izini süren ekipler, teröristin gizlendiği hücre evine ulaştı. İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Zafer Mahallesi’ndeki adrese 18 Haziran’da baskın yaptı. A.H. kıskıvrak yakalandı. Adreste yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, bomba yapımında kullanılan sıvı ve katı maddeler ile bombanın tahrip gücünü arttırmak için kullanılan çivi, kibrit tozu ve piknik tüpü ele geçirildi.

BOMBA PATLATACAK YER ARIYORDU

“Yalnız terörist” olarak nitelendirilen A.H.’nin üzerinde ve hücre evinin gizli bölmelerinde bulunan dijital materyallerde bomba yapımını anlatan videolara ulaşıldı. DEAŞ’lı teröristin yine geçmiş dönemde Türkiye’de meydana gelen terör saldırılarıyla ilgili araştırmalar yaptığı, gerçekleştireceği saldırı için nokta tespit etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.H. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#DEAŞ
#Bombalı ve Silahlı saldırı
#İstanbul
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