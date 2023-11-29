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Defne Devlet Hastanesi’nde ilk bebek dünyaya geldi

'Asrın felaketi' olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’daki Defne Devlet Hastanesi’ndeki ilk doğum gerçekleşti. Hasta kabulüne başladıktan sonra hastanede dünyaya gelen ilk bebeğin fotoğrafını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastane çalışanlarımız ilk evlatları dünyaya gelmiş gibi sevinçli" dedi.

Semih Bozkuş
00:57 - 29/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Defne Devlet Hastanesi

Defne Devlet Hastanesi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, 24 Mart'ta temeli atılan ve mayıs ayında hasta kabulüne başlayan Defne Devlet Hastanesi’nde hizmete giren doğum servisinde ilk bebek dünyaya geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doğum bölümü hizmete giren Hatay’daki Defne Devlet Hastanesi’ndeki ilk doğum haberini sosyal medya hesabından paylaştı.

"Hastane çalışanlarımız ilk evlatları dünyaya gelmiş gibi sevinçli"

Defne Devlet Hastanesi’nde hizmete giren doğum servisinde ilk bebek dünyaya geldi. Bakan Koca, Mehmet adı verilen erkek çocuğun doğum haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Çocuğun fotoğrafının yer aldığı görsel ile paylaşım yapan Bakan Koca açıklamasında, "Defne Devlet Hastanesinde doğan ilk bebek. Bir erkek çocuk sahibi olan çifte, birlikte uzun, sağlıklı ömürler diliyoruz. Hastane çalışanlarımız ilk evlatları dünyaya gelmiş gibi sevinçli" ifadelerine yer verdi.





#Defne Devlet Hastanesi
#İlk Doğum
#Hatay
#Kahramanmaraş
#Deprem
#Asrın Felaketi
40 dakika önce
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