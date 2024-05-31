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Defne Samyeli'den terör devleti İsrail'e arka çıkan sözler: Verilen tepkilerle tribünlere oynanıyor

Terör devleti İsrail'e eli kanlı ortakları hariç tüm dünyadan tepkiler yağarken, sunucu Defne Samyeli'den de katillere adeta arka çıkan açıklama geldi. Yaptığı açıklamada İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarına verilen tepkilerin 'tribünlere oynamak' olduğunu ifade eden Samyeli, "İki satır 'çocuklar ölmesin, gözyaşları artık dinsin, savaş olmasın barış olsun' demenin son derece yüzeysel, günü kurtarmaya yönelik açıklamalar olduğunu düşünüyorum." dedi.

00:33 - 31/05/2024 Cuma
Güncelleme: 00:55 - 31/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Defne Samyeli
Defne Samyeli

Terör devleti İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Eli kanlı ortakları hariç tüm dünyanın gösterdiği tepkiye rağmen soykırım saldırılarını sürdüren İsrail, çoğunluğu çocuk ve kadın 36 binden fazla Filistinliyi şehit etti.

İsrail'in katliamlarına dünya çapında gösterilen tepkiler gün be gün artarken, işgalcilere destek veren açıklamalar da akıllara durgunluk veriyor.

Söz konusu İsrail destekçisi açıklamalara bir yenisi de skandallarıyla gündeme gelen sunucu Defne Samyeli tarafından eklendi.

"Günü kurtarmaya yönelik açıklamalar"

Katıldığı bir etkinlikte İsrail'in Refah'taki katliamlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Samyeli, katliamlara karşı verilen tepkiler için 'tribünlere oynamak' değerlendirmesinde bulundu.

Filistinlilerin İsrail tarafından yıllardır sistematik olarak işgal ve katliama maruz kaldığını hiçe sayan Samyeli, "Taraflar konusunda haklı, haksız demek ya da burada bir davette siz mikrofonu uzattınız da iki satır 'çocuklar ölmesin, gözyaşları, artık dinsin, savaş olmasın barış olsun' demenin son derece yüzeysel, günü kurtarmaya yönelik açıklamalar olduğunu düşünüyorum." dedi.

İsrail'in işgali için 'sistem böyle' savunması

"Ama bu dünyada sistem böyle olduğu müddetçe bizim askerlerimiz, ordularımız, silahlarımız olduğu müddetçe barışın olacağını düşünmek de son derece safça bir yaklaşım." sözleriyle İsrail'in katliamlarını ve işgalini haklı ve normal gibi göstermeye çalışan ve sözlerini, "Onlar da olmasın, bu da olmasın. Hep beraber tribünlere oynarız ve içimizi rahatlatmış olur muyuz? Ben böyle düşünmüyorum." ifadeleriyle sürdüren Samyeli skandal açıklamalarıyla sosyal medyada da tepki çekti.

Defne Samyeli yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu sorunun da, buna verilen bütün cevapların da tribünlere oynamak olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu konu on yıllardır devam eden, altında çok farklı dinamiklerin olduğu bir konu. Taraflar konusunda haklı, haksız demek ya da burada bir davette siz mikrofonu uzattınız da iki satır 'çocuklar ölmesin, gözyaşları artık dinsin, savaş olmasın barış olsun' demenin son derece yüzeysel, günü kurtarmaya yönelik açıklamalar olduğunu düşünüyorum. Elbette ki dünyada insanların katledilmesi kimsenin oturup böyle huzur içinde izleyebileceği bir şey değil. Ama bu dünyada sistem böyle olduğu müddetçe bizim askerlerimiz, ordularımız, silahlarımız olduğu müddetçe barışın olacağını düşünmek de son derece safça bir yaklaşım. Öyle değil mi? Sabaha kadar konuşabiliriz bunu. O onlar da olmasın, bu da olmasın. Hep beraber tribünlere oynarız ve içimizi rahatlatmış olur muyuz? Ben böyle düşünmüyorum."


Gazzeli adam evini terk etmeden önce buzdolabında mücahitler için yiyecek bıraktı

Gazze'de yaşanan insanlık dramı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam ediyor. Katil İsrail'in taş üstünde taş bırakmadığı Gazze Şeridi'nde yerlerinden edilmiş yüz binlerce Filistinli Refah kentine göç etti. Evini terk etmek zorunda kalan bir Filistinli adamın çektiği video ise sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Evinde buzdolabına erzak yerleştirirken kendini kayda alan Gazzeli adam, herkesin aynı şekilde bunu yapması gerektiğinin altını çizerek, "Ey yerinden edilmiş insanlar, evlerinizde mücahitler için biraz yiyecek bırakın. Bilemezsiniz belki mücahitlerden biri eve girip bıraktığınız yemeklerden yer. Size afiyet olsun ey Gazze’nin gururları ve izzeti. Sizler devam edin, biz de arkanızdayız. Allah Gazze'nin gururlarına sağlık, sıhhat versin." ifadelerini kullandı.

Amerikalı yazar Naley gözyaşlarına boğuldu kelimeler boğazında düğümlendi: İsrail soykırımını apaçık şekilde dile getirdi

Amerikalı yazar ve film yapımcısı Naley, Instagram hesabından paylaştığı video ile terör devleti İsrail’in Gazze’deki soykırımını tüm dünyaya apaçık şekilde haykırdı. Naley, İsrail’in Refah’ta Filistinlilerin kaldığı çadırkente füze ile saldırmasının ardından çıkan yürek yakan görüntülere isyan etti. Naley, görüntüleri izledikten sonra çığlık atmamak ve ağlamamak için kendisini zor tuttuğunu söyledi. Naley, sözlerinin devamında, her gün Filistinlilerin katlanmak zorunda olduğu travmayı ve işkenceyi düşündüğünü ekledi. Siyonistlere arka çıkan Batılı devletlere de seslenen Amerikalı yazar, “Siyonistler kelimenin tam anlamıyla ‘İsrail’in canavar olduğunu nasıl söylersin!’ diyecekler. Hepimiz aynı dünyada ve aynı zamanda yaşamıyormuşuz gibi hissediyorum” dedi.


#Defne Samyeli
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#Katliam
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