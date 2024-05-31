Defne Samyeli'den terör devleti İsrail'e arka çıkan sözler: Verilen tepkilerle tribünlere oynanıyor

"Ama bu dünyada sistem böyle olduğu müddetçe bizim askerlerimiz, ordularımız, silahlarımız olduğu müddetçe barışın olacağını düşünmek de son derece safça bir yaklaşım." sözleriyle İsrail'in katliamlarını ve işgalini haklı ve normal gibi göstermeye çalışan ve sözlerini, "Onlar da olmasın, bu da olmasın. Hep beraber tribünlere oynarız ve içimizi rahatlatmış olur muyuz? Ben böyle düşünmüyorum." ifadeleriyle sürdüren Samyeli skandal açıklamalarıyla sosyal medyada da tepki çekti.

"Bu sorunun da, buna verilen bütün cevapların da tribünlere oynamak olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu konu on yıllardır devam eden, altında çok farklı dinamiklerin olduğu bir konu. Taraflar konusunda haklı, haksız demek ya da burada bir davette siz mikrofonu uzattınız da iki satır 'çocuklar ölmesin, gözyaşları artık dinsin, savaş olmasın barış olsun' demenin son derece yüzeysel, günü kurtarmaya yönelik açıklamalar olduğunu düşünüyorum. Elbette ki dünyada insanların katledilmesi kimsenin oturup böyle huzur içinde izleyebileceği bir şey değil. Ama bu dünyada sistem böyle olduğu müddetçe bizim askerlerimiz, ordularımız, silahlarımız olduğu müddetçe barışın olacağını düşünmek de son derece safça bir yaklaşım. Öyle değil mi? Sabaha kadar konuşabiliriz bunu. O onlar da olmasın, bu da olmasın. Hep beraber tribünlere oynarız ve içimizi rahatlatmış olur muyuz? Ben böyle düşünmüyorum."