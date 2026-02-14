Yeni Şafak
Defne’de devrilen ağaç yolu kapattı

Defne’de devrilen ağaç yolu kapattı

00:4814/02/2026, Cumartesi
IHA
Devrilen ağacı itfaiye ekipleri yoldan kaldırdı
Devrilen ağacı itfaiye ekipleri yoldan kaldırdı

Hatay'da etkisi süren fırtınalı hava nedeniyle bir ağaç yola devrildi. Devrilen ağaç, itfaiye ekiplerinin kesmesi sonucu kaldırıldı.

Hatay’da şiddetli fırtınayla devrilen ve yolu kapatan ağaç itfaiye ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı.


Doğu Akdeniz’de yağışlı ve fırtınalı hava etkisini sürdürüyor. Defne ilçesi Harbiye Mahallesi’nde fırtınanın etkisiyle ağaç yola devrildi. Yola devrilen ve tehlike arz eden ağaca karşı itfaiye ekipleri harekete geçti. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla devrilen ağaç kesilerek kaldırıldı.



#Fırtına
#İtfaiye
#Defne
