Gündem Dehşet salonu
İSTANBUL

Dehşet salonu

İstanbul’da 2,5 aydır kayıp olarak aranan Fatih Demir'in husumetli olduğu arkadaşları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Abone Ol Google News
Şahin Şen Yeni Şafak
​Dehşet salonu ​
Şüphelilerin cinayetten saatler önce Silivri'de birlikte yemek yedikleri Fatih Demir'i öldürüp kır düğün salonunun bahçesine gömdükleri belirlendi.

İstanbul’da 2,5 aydır kayıp olarak aranan Fatih Demir'in husumetli olduğu arkadaşları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Şüphelilerin cinayetten saatler önce Silivri'de birlikte yemek yedikleri Fatih Demir'i öldürüp kır düğün salonunun bahçesine gömdükleri belirlendi.

  • Ceset polis ekipleri tarafından gömüldüğü yerden çıkarılırken, şüpheliler adliyeye sevk edildiler. Şüphelilerin olayın anlık geliştiğini söyleyerek, eski bir husumet yüzünden tartışma çıktığını bu sırada Fatih Demir'i öldürdüklerini söyledikleri öğrenildi.
Türkiye’de ilk: Eskişehirde hızlı trende film sahnelerini aratmayan tatbikat

Türkiye’de ilk: Eskişehir'de hızlı trende film sahnelerini aratmayan tatbikat
PÖH ve dolunay

PÖH ve dolunay

​Vatan nöbetinde hayran bırakan kareler...
Fincancıyı Meclise HDPli soktu

​Vekil ayrıcalığını kullandı.

​PKK için 102 program yaptılar.

​İşkence edip öyle gönderiyor.

​Çalışan ve emekli nefes alacak.

​PKK Irak'la Suriye'yi yer altından birbirine bağlamış.​

​Kısa süre önce katıldığı programdaki Türkiye ve Erdoğan hakkındaki övgüleri yeniden gündem oldu.
Cezası kesildi

Cezası kesildi

​İBB Çırağan'dan sonra Emirgan'daki 54 ağacı katletmişti.
Okul Tıraşı

Okul Tıraşı

​Bürokrasinin kaygan zemininde çocukluk.
Meteoroloji 'kuvvetli yağış' için uyardı

Meteoroloji 'kuvvetli yağış' için uyardı

Yeni haftada İstanbul'da da etkisini gösterecek.
Kadir Şeker için flaş karar

Kadir Şeker için flaş karar

Yeniden hakim karşısına çıkıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.