​Dehşet salonu ​

Halk TV'de HDP'nin provokasyonları eleştirildi: Konuklar şaşkınlığını gizleyemedi

CHP tarafından fonlanan Halk TV'de, Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP'nin provokasyonları konuşuldu. Gazeteci İsmail Saymaz, her fırsatta HDP'yi savunduklarını fakat toplumda öfke uyandıran eylemler konusunda HDP'nin hiç geri adım atmadığını söyledi. Saymaz'ın, 'Vekilin dağda fotoğrafı çıkıyor, 'piknik yaptı' diyorlar. Bir başkası Türkiye'ye ömür biçiyor. Diğeri 'Öcalan' sloganı atıp, polise yumruk atıyor. Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz?' sözleri stüdyoda şaşkınlığa neden oldu.

