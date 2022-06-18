​Dehşet salonu ​

İstanbul’da 2,5 aydır kayıp olarak aranan Fatih Demir'in husumetli olduğu arkadaşları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Şüphelilerin cinayetten saatler önce Silivri'de birlikte yemek yedikleri Fatih Demir'i öldürüp kır düğün salonunun bahçesine gömdükleri belirlendi.
- Ceset polis ekipleri tarafından gömüldüğü yerden çıkarılırken, şüpheliler adliyeye sevk edildiler. Şüphelilerin olayın anlık geliştiğini söyleyerek, eski bir husumet yüzünden tartışma çıktığını bu sırada Fatih Demir'i öldürdüklerini söyledikleri öğrenildi.