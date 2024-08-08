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DEM Partili Kızıltepe Belediye Başkanı partisinden istifa etti

Mardin'in Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek, DEM Parti'den ayrıldığını ve belediye başkanlığı görevine bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı.

16:31 - 8/08/2024 Perşembe
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Zeyni İpek
Zeyni İpek
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) tarafından hakkında disiplin soruşturması açılan Mardin’in Kızıltepe Belediye Eş Başkanı
Zeyni İpek
partisinden istifa ettiğini duyurdu.

İpek, partisinden istifa ettiğini ve görevine bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğini açıkladı.


Hakkında 2 Ağustos’ta disiplin soruşturması başlatılan İpek, yaptığı açıklamada kendisine kumpas kurulduğunu ileri sürdü.


"Söz verdiğim sözleri yerine getireceğim"


Zeyni İpek'in yaptığı açıklama şöyle:

Değerli Kızıltepe Halkı; bildiğiniz üzere benim üzerimden oluşturulan kirli bir komplo ile kamuoyunu meşgul eden art niyetli bir durum yaşandı. Benim üzerimden partimi de hedef alan bu kumpasın partime zarar vermemesi adına üyesi olduğum Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinden istifa ettiğimi açıklıyorum. Belediye Başkanlığı seçim sürecinde Zeyni İpek olarak Kızıltepe halkına, hak ettiği iyi bir kent ve iyi bir sosyal yaşam adına verdiğim sözlerin sorumluluğunu da yerine getirmem icap ettiği için bağımsız bir belediye başkanı olarak hizmet etmeye devam edeceğimi açıklıyorum. Şehrimizin daha öncelikli ve daha hayati sorunlarına birlikte çözüm arayacağımız bu süreçte hepinizin sunacağı destekle güzel bir Kızıltepe oluşturacağımızı umut ediyorum. Kamuoyuna saygıyla arz ediyorum.


Soruşturma başlattılar


DEM Parti, 1 Ağustos 2024 tarihinde Zeyni İpek hakkında disiplin soruşturması başlattığını duyurdu.


DEM Parti’nin ilgili açıklamasında, “Kızıltepe Belediye Eşbaşkanımız Zeyni İpek’e dair Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu’muza ulaşan şikâyet ve belgelerden partimizin program, ilke ve ahlaki değerlerine aykırı davranışlarda bulunduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle kendisiyle ilgili disiplin soruşturması başlatılmıştır. Kısa sürede sonuçlandırılacak olan disiplin soruşturmasının sonuçları kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır” denildi.




#DEM Parti
#Zeyni İpek
#Mardin
#Kızıltepe
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