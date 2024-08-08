Evlat eylemine katılan baba: Kızım gel teslim ol

'Zaman kaybetmeden gelin'

Eyleme katılan Necmettin Biçer, dağdaki kızına 'teslim ol' çağırısı yaptı. Biçer, "2019'dan bu yana Diyarbakır ve Van'da evlat eylemini sürdüren bir babayım. O tarihten bu yana Doğu ve Güneydoğu'daki bazı anne ve babalar çocukları için eylem başlattı. Ben de o babalardan biriyim. 2019'dan bu yana 56 evlat, ailelerine kavuştu. Dağda bulunan bütün gençlere seslenmek istiyorum. 'Zaman kaybetmeden gelin, güvenlik güçlerine teslim olun, yüce Türk adaletine sığının.' Gelen çocuklarımızın hepsi ailelerinin yanında. Kimi evlendi, kimi de iş sahibi oldu. Buradan kızıma da seslenmek istiyorum. Kızım zaman kaybetmeden gel, teslim ol. Sizi korkutuyorlar. Gelirsen asker şunu yapar, bunu yapar diyorlar. Öyle bir şey yok, kızım. Kesinlikle yalandır. Gelen çocukların hepsi şu an ailelerin yanında" dedi.