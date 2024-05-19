DEM’de Kobani çatlağı

Genel Merkez kaynakları, 14 ilde eylem yasağının getirildiğini ilk etapta DEM Parti'nin güçlü olduğu tüm illerde eylemlilik kararının çıkması durumunda sorunun çözüme kavuşmak yerine içinden çıkılmaz bir hal alacağına işaret etti. Genel Merkez, önceliğin sertlik olmadığını, demokratik platformda sorunun aşılabileceğini söyleyerek eylem kararını 3 ille sınırladı. Bu kararla partideki “şahinler” ve “güvercinler” uzun bir aradan sonra karşı karşıya gelmiş oldu.
CHP İLE ORTAK HAREKET GÜNDEMDE
Öte yandan DEM’in, Kobani Davası konusunda Meclis'te ve yerel yönetimlerde CHP ile ortak hareket edeceği konuşuluyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kobani Davası’nı izlemek üzere geniş bir heyeti davanın görüldüğü Sincan Adliyesi'ne göndermişti. Özel, kararların açıklanmasının ardından tepki göstererek, "Verilen cezaların bazıları istenene göre çok düşük ama burada Yüksekdağ ve Demirtaş’a verilen cezaların kabul edilir tarafı yok" ifadelerini kullanmıştı.
Memleket Partisi’ne tasarruf kilidi
17 Mayıs 2021'de kurulan Memleket Partisi'nde, 3 yıl sonra 17 Mayıs 2024 tarihinde tasarruf gerekçesiyle küçülme kararı uygulanmaya başlandı. Partinin Ankara Çankaya'daki genel merkez binası boşaltılarak, kapısı kilitlendi.