DEM’de Kobani çatlağı

Genel Merkez kaynakları, 14 ilde eylem yasağının getirildiğini ilk etapta DEM Parti'nin güçlü olduğu tüm illerde eylemlilik kararının çıkması durumunda sorunun çözüme kavuşmak yerine içinden çıkılmaz bir hal alacağına işaret etti. Genel Merkez, önceliğin sertlik olmadığını, demokratik platformda sorunun aşılabileceğini söyleyerek eylem kararını 3 ille sınırladı. Bu kararla partideki “şahinler” ve “güvercinler” uzun bir aradan sonra karşı karşıya gelmiş oldu.