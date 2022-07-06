'Demir Çelik'e böyle çökmüşler

Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 105 milyar liralık naylon faturayla kamuyu 25 milyar TL zarara uğratan 3 suç örgütüne yönelik düzenlediği “Demir Yumruk” operasyonuyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. 29 ilde düzenlenen baskınlarda suç örgütü liderleri Erol Evcil, Melih Karabacak ve Hüseyin Eryılmaz’ın da aralarında bulunduğu 323 şüpheli gözaltına alınmış, Evcil dahil 5 şüpheli tutuklanmıştı. Piyasanın yüzde 50’sini yöneten suç örgütlerinin piyasayı belirlediği anlaşıldı. Bu kişilerin fiyat vermeden küçük ölçekli üreticilerin fiyat vermeye cesaret edemediği, bu nedenle şüpheli firmaların piyasaya fiyat sunmasının beklendiği kaydedildi.

MALVARLIĞI BİLDİRİMİ OYUNU

İfade öncesi hazırlanan bilirkişi raporuna göre vergi dairesi, başkasının üzerine kayıtlı olan ancak Evcil’in kontrol ettiği şirketin mal bildiriminde bulunmasını istedi. Ancak herhangi malvarlığının olmadığına dair bilgi verildi. Yapılan çalışmalarda ABA Çelik Demir San. Tic. A.Ş.’nin 2021-2022 hesap dönemlerinde bazı şirketlerden 3 milyon 165 bin 984 lira alış bildirmesine rağmen bahsi geçen kurumun hesaplarına aynı dönem 560 milyon 525 bin 516 lira para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi. Ayrıca şirketin 2021 Temmuz ve Eylül dönemlerinde de vergi dairesine bildirilen bilgi formu ile herhangi bir alış bildirmemesine rağmen hesaplarına bu dönem 253 milyon 597 bin 485 lira para transferi gerçekleştiği anlaşıldı.

ÇOK BÜYÜK HATA YAPMIŞIM

Evcil’in Emniyet’teki ifadesine de ulaşıldı. “Yapılan tespitlerle ilgili açıklamanızı yapın?” denilen Evcil, “ABA şirketinin aktifinde herhangi bir gayrimenkul ve menkul malvarlığı yoktur. Vergi dairesine bu şekilde bildirim vermekte çok büyük hata yapmışım. Kesinlikle art niyetli değilim, devlete olan tüm borçlarımı son kuruşuna kadar ödeyeceğim” dedi. Kendi adına kayıtlı şirket, firma veya işyerleriyle ilgili de bilgi veren Evcil’in, polise ismini verdiği yerlerden bir kısmının kendi adına, çoğunun ise aile bireylerinin üzerine kayıtlı olduğu görüldü. Evcil bununla ilgili de “Firmaların hissedarları her ne kadar yakınlarım olsa da şirketleri ben yönetmekteyim” ifadelerini kullandı.

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Operasyonda balya balya para ele geçirilmişti.

Devleti dolandırmamış

Evcil, nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde şunları söyledi: “Benim 4 tane demir çelik fabrikam var. Toplam 3 bin 800 kişi çalışıyor. Bunların vergi borcu 3 milyar 9 milyon civarında. 2006 ve 2015 yıllarında bu borç oluştu. Bu borç oluştuğunda 10 yıl tutuklu kalmıştım. Daha önceden çete kurmak, dolandırıcılıktan yargılandım ve beraat ettim. Ben dolandırıcılık amacıyla hiçbir şey yapmadım. Vergi borçlarımın olduğu 2 şirket var. Sivas’taki demir çelik fabrikasında beraat ettiğim dosya kesinleşmediği için üzerinde tedbir var. Benim ne örgüt kurma, ne vergi kaçakçılığı, ne de devleti dolandırma gibi niyetim yoktur. Benim sadece vergi borcum vardır. Devleti hiçbir şekilde dolandırmadım.”

İflas tespitini reddetti

Demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle darboğaza düşen fabrikaları üretim yapacağı gerekçesiyle kiraladığı veya yönetimlerini akrabalarının üzerinden devralıp arka planda şirketleri yönettiği ve iflas ettirdiği tespit edilen Evcil, buna ilişkin “İflas eden hiçbir şirketimiz yok. Hileli iflas gibi bir yol izlemedik” iddiasında bulundu. Evcil, 2005’te aldığı bir fabrikayla ilgili olarak da FETÖ’nün kendisini hedef aldığını, fabrikayı geri vermesinin istendiğini önü sürdü: “Ödediğim paranın verilmesi halinde firmayı geri verebileceğimi söyledim. Parayı vermek istemediler, ‘Hizmet hareketine yardımın olsun’ dediler. Ben de geri vermedim. Üretime başlayınca önüme problemler çıkarıldı.”

GÜNDEM 29 ilde eş zamanlı 'Demir Yumruk' operasyonu: 250 şüpheli gözaltında

GÜNDEM 'Demir Yumruk' operasyonunda Erol Evcil'in de arasında bulunduğu beş kişi tutuklandı



