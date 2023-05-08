Demirtaş'ın paylaşımıyla Faik Öztrak'tan yeni Erzurum provokasyonu: Seneler önceki fotoğrafı yeniymiş gibi gösterip algıya soyundu

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu dün Erzurum'da korsan miting yaptı.

Belirlenen alanın dışında çıkarak izinsiz miting yapan İmamoğlu, bu provokasyon üzerinden de acitasyona soyundu.

Dün yaşanan provokasyonla ilgili bir skandal da bugün yaşandı.