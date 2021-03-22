Demirtaş'ın umudu muhalefet partileri: Cesaretli olun demokrasi ittifakı ilan edelim

Hakkındaki terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş, Deutsche Welle’nin sorularını yanıtladı.
"Kapatma davasına karşı diğer siyasi partilerin tutumu konusunda beklentiniz nedir?" sorusuna yanıt veren Demirtaş, muhalefet partilerine iş birliği çağrısında bulundu.
Muhalif kesimlerin iş birliğini güçlendirmesi gerektiğini savunan Demirtaş, şunları söyledi:
"Kapatma girişimine karşı verilecek en güçlü cevap, muhalefetin demokrasi ittifakı ilan edip 4-5 temel ilkede uzlaşarak ortak mücadele kararı aldıklarını açılamaları olacaktır. Umarım muhalefet, yapay korkulara teslim olmak yerine, aynı masa etrafında cesaretle toplanmayı başarır."