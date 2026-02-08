Yeni Şafak
DEM’li belediyenin mobbingi tescillendi

04:008/02/2026, Pazar
Yeni Şafak
Saffet Azbay
Diyarbakır’da DEM Partili Bağlar Belediyesi tarafından sosyal medyada yaptığı “Türk bayrağı ve Filistin” paylaşımları nedeniyle basın biriminden alınarak sokak temizliği işlerinde görevlendirilen ve ardından ücretsiz uzaklaştırma cezası verilen gazeteci Saffet Azbay’ın açtığı dava kesinleşti. İstinaf mahkemesi, belediyenin itirazını reddederek yerel mahkemenin Azbay lehine verdiği kararı onadı.

Mahkeme kararında, belediyenin Azbay’a mobbing ve baskı uyguladığı, verilen uzaklaştırma cezasının ise hukuka aykırı olduğu tespit edildi. Kararın ardından konuşan Azbay, “Uğradığım haksızlık yargı tarafından tescil edildi” dedi.



