DEM’li belediyenin mobbingi tescillendi

Diyarbakır’da DEM Partili Bağlar Belediyesi tarafından sosyal medyada yaptığı “Türk bayrağı ve Filistin” paylaşımları nedeniyle basın biriminden alınarak sokak temizliği işlerinde görevlendirilen ve ardından ücretsiz uzaklaştırma cezası verilen gazeteci Saffet Azbay’ın açtığı dava kesinleşti. İstinaf mahkemesi, belediyenin itirazını reddederek yerel mahkemenin Azbay lehine verdiği kararı onadı.