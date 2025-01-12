Demokrasiyi Yaşatmak ve Güçlendirmek: 'Uzlaşma' paneli

Panelde Türkiye’nin yakın dönem demokrasi serüveni, demokratik yenilenme süreci, demokrasiyi geliştirmek için kurumsal reformlar konuları ele alındı. Etkinlik, sivil toplum, medya ve akademiden çok sayıda ismi bir araya getirdi. Ekopolitik Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Ramazan Arıtürk, "Türkiye’nin bu yüzyıla bir sorunu olmadan devlet olarak çıkması gerekiyor biz de buna katkı sağlamak istedik” ifadelerini kullandı. Toplumun siyaset marifetlerle çözmesi gereken problemleri olduğunu ifade eden Araştırmacı-Yazar Bekir Ağırdır “Mesele siyasete ve ülkenin geleceğine olan güven inşası meselesidir. Herhangi bir meseleyi çözmekten önce bu meselelerin çözüleceğine dair inancın umudun inşa edilmesi gerekiyor” dedi. Dem Parti’nin diğer partilerle olan müzakere hakkında konuşan Dem Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, adı konmamış sürecin tartışılması gerektiğini belirtti. Sancar, "Kalın kabuk çekiç ve keskilerle kırılmaz, riskli olur. Toplumu saran kalın kabuğu sert kırarsanız belki de barış isteyen kesimlerin kendi içlerine kapanmasına sebep olabilirsiniz” şeklinde konuştu. Çözüm için “Yumuşatarak adım atmak gerekir” ifadesini kullanan Sancar, çözüm için diyalog ve müzakere yolunun açılması gerektiğini vurgulayarak, toplumlar arasındaki farklılıkların çözülmesi için bu adımın önemli olduğunu belirtti. Programa TÜSİAD Genel Başkanı Orhan Turan, MÜSİAD Kurucu Genel Başkanı Erol Yarar, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da katıldı.