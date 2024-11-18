Deniz fosilinden deprem riski tespiti

Bağcılar’daki Basın Ekspres Yolu’nun hemen yakınında bir AVM’nin inşaatında çalışan Uğur Akbaş ve babası İrfan Akbaş, kum yığının arasında 20 metrelik bir kazıdan deniz minaresi fosili çıkardı. 15 yıldır hatıra olsun diye ailenin evinde tutulan fosile yönelik bilgi veren Jeolog Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bunun 10 milyon yıllık olduğunu söyledi. Prof. Dr. Üşümezsoy, buluntunun, olası büyük Marmara depremine karşı zemin dayanıklılığına dair bilgi verdiğini de dile getirdi.





VİTRİNİMİZE KOYDUK

Deniz minaresi fosilini babasıyla 15 sene önce hafriyat kazısı yaparken bulduğunu söyleyen Uğur Akbaş, “Hafriyat kazısından çıkardığımda görsel olarak güzel bir parça olduğunu düşündüm. Tarihi niteliği yoktur diye vitrinimize koyduk” dedi. Sosyal medyada gezerken fosil paylaşım sayfası gördüğünü anlatan Akbaş, “Sayfayı incelediğimde bende olan fosile benzerleri olduğunu gördüm. İnsanlara örnek olması açısından paylaşım yaptım ve baya ilgi gördü” dedi. Fosilin tarihi bir bulgu olduğunu bilmediklerini anlatan Akbaş, “Biz de yeni öğrendik” diye konuştu.





10 MİLYON YAŞINDA BİR FOSİL

Fosilin aynı zamanda şeytan minaresi olarak bilindiğini söyleyen Jeolog Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, ise söz konusu bulgunun 10 milyon yıl öncesine ait olduğunu söyledi. “Miyosen döneminin Serravallian zamanına ait 10 milyon yaşında bir fosil denilebilir. 10 milyon yıl önceki İstanbul kıyısını işaret eden kireç taşları içinde yaşamış bir canlıymış” ifadesini kullanan Üşümezsoy, şöyle devam etti: “Oluştuğu yerdeki paleocoğrafyayı gösterir. Ayrıca, Yeşilköy’den Bağcılar’a doğru gelen Bakırköy kireç taşları dediğimiz sığ denizde yaşayan bir fosildir.”





Şener Üşümezsoy

DEPREME KARŞI EN ZAYIF BÖLGEYİ GÖSTERİYOR

Depreme karşı İstanbul’un en zayıf bölgesini deniz fosili tabakaların oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Üşümezsoy, “İstanbul’un büyük bir kesiminde özellikle deprem riski gördüğümüz alanlarda yer almaktadır. Güngören killeri dediğimiz bir kil var, o biraz daha derinde. Bu boyutuyla değerlendirdiğimizde İstanbul’da 6-6.5 şiddetinde yegane deprem riski taşıyan fay Kumburgaz’dır” diye konuştu. Depreme karşı İstanbul’un en zayıf bölgesini Miyosen dönemine ait 10 milyon yaşlı deniz fosili tabakaların oluşturduğunu söyleyen Üşümezsoy, “İstanbul’da Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Bağcılar, Esenler ve Topkapı’ya kadar uzanan bu istif depreme karşı en zayıf bölgeyi gösteriyor” ifadelerini kullandı.





ESKİDEN DENİZ KIYISIYDI

Bölgenin eskiden deniz kıyısı olduğunu aktaran Prof. Dr. Üşümezsoy, “Gürpınar killeri dediğimiz kalın bir Miyosen istifi de var. İstanbul’un Trakya kesimindeki zemin dayanıksızlığı ise yine bu noktadan kaynaklanıyor. Deprem anında heyelanlar yaratabileceği için bu bölgeler riskli oluyor” diye konuştu.











