Deniz ulaşımına fırtına engeli: İşte iptal edilen feribot seferleri

Deniz ulaşımına fırtına engeli: İşte iptal edilen feribot seferleri

17:3410/01/2026, Cumartesi
IHA
Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ilçesinde yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

İşte iptal edilen seferler

Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli’den saat 15:00 ve 19:00, Bozcaada’dan ise saat 14:00 ve 18:00 seferlerinin yapılacağı diğer planlı tüm seferlerin ise olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.



