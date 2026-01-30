Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Denizli
Denizli Valiliği fırtına nedeniyle motorlu kurye faaliyetlerini durdurdu

Denizli Valiliği fırtına nedeniyle motorlu kurye faaliyetlerini durdurdu

00:1730/01/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
Denizli Valiliği
Denizli Valiliği

Denizli Valiliği, il genelinde etkili olması beklenen yoğun fırtına nedeniyle motorlu kurye faaliyetlerine ara verildiğini duyurdu.

Meteoroloji verileri doğrultusunda etkisini sürdürecek yoğun fırtına nedeniyle Denizli Valiliği, motosiklet, elektrikli scooter ve motorlu kuryelerin il merkezinde trafiğe çıkışı geçici olarak durdurdu.


Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda il genelinde etkili olması beklenen yoğun fırtına nedeniyle, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla motorlu kurye faaliyetlerine ara verildi. Denizli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, motosiklet, elektrikli scooter ve motorlu kuryelerin il merkezinde trafiğe çıkışları 29 Ocak 2026 Perşembe günü saat 19.30’dan, 30 Ocak 2026 Cuma günü saat 09.00’a kadar durdurulduğu ifade edildi.



#Motokurye
#Fırtına
#Yasak
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri kim olacak? İşte maç takvimi ve eşleşmeler