İçişleri Bakanlığı bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yaptı

15:3028/01/2026, Çarşamba
AA
İçişleri Bakanlığı'ndan sarı kodlu uyarı
İçişleri Bakanlığı, bugün ve yarın beklenen kuvvetli sağanak ve kuvvetli fırtına nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

Paylaşımda, bugün Malatya, Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa'nın kuzeyi, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt'in güneydoğusu, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli sağanak, Malatya ve Elazığ'ın güneyi, Diyarbakır'ın kuzeyi, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağış beklendiği belirtildi.


Antalya'nın doğusunda ise kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceğinin tahmin edildiği ifade edildi.

Yarın, Isparta'nın güneyi, Burdur'un güneydoğusu ve Antalya'da yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğinin aktarıldığı paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Edirne, Kırklareli ve Çanakkale, Balıkesir'in batısı, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla'da kuvvetli, İzmir'in güneybatısı ile Aydın ve Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile İç Ege ve Marmara'nın güneyinde, Batı Akdeniz, Konya'nın güney ve batısı ile Karaman'ın doğusunda kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor."

Vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, kıyılarda hortum, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.




