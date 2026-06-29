Denizli'de bir restorana silahlı saldırı düzenlendi: Beş kişi yaralandı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir restorana motosikletli kişi ya da kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı.
Atalar Mahallesi'ndeki restorana, motosikletteki kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Saldırıda yaralanan 5 kişi sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.