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Denizli'de bir restorana silahlı saldırı düzenlendi: Beş kişi yaralandı

Denizli'de bir restorana silahlı saldırı düzenlendi: Beş kişi yaralandı

00:4629/06/2026, Pazartesi
AA
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Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir restorana motosikletli kişi ya da kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı.

Atalar Mahallesi'ndeki restorana, motosikletteki kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Saldırıda yaralanan 5 kişi sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


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