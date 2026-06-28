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Samsun'da silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

Samsun'da silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

22:5528/06/2026, Pazar
AA
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Ekipler, olay yerinden kaçan ve eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
Ekipler, olay yerinden kaçan ve eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Samsun’un Bafra ilçesinde bir kafeterya önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı, ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde kafeterya önünde uğradığı silahlı saldırıda kasığından yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

İsmet Paşa Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'ndeki bir kafenin önünde O.B'ye (28), henüz belirlenemeyen nedenle kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda kasığından yaralanan O.B, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı genç, buradaki tedavisinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi'ne sevk edildi.

Ekipler, olay yerinden kaçan ve eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.


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