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Denizli'de iki suç örgütüne düzenlenen iki ayrı operasyonda 59 kişi tutuklandı

Denizli'de iki suç örgütüne düzenlenen iki ayrı operasyonda 59 kişi tutuklandı

21:5028/04/2025, Pazartesi
DHA
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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü iki ayrı suç örgütünü takibe aldı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü iki ayrı suç örgütünü takibe aldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde düzenlenen operasyonda kasten yaralama, genel güvenliği tehlikeye sokma, kurşunlama, mala zarar verme, nitelikli dolandırıcılık ve uyuşturucu madde satma suçundan gözaltına alınan 73 şüpheliden 59'u tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 2024 yılı içinde peş peşe meydana gelen asayiş olaylarına yönelik yaptığı çalışmada S.E. ile D.S.'nin liderliğini yaptığı iki ayrı suç örgütünü takibe aldı. Aralarında çıkar çatışması nedeniyle zaman zaman birbirleriyle de çatışan örgüt üyelerine operasyon düzenlendi.

Polisin geçen şubat ayında S.E. liderliğindeki suç örgütüne Denizli merkezli Afyonkarahisar, Ankara ve Bingöl'de gerçekleştirdiği operasyonlarda 33 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden suç örgütü lideri S.E.'nin de aralarında bulunduğu 32'si 'kasten öldürme, kasten yarama, iş yeri kurşunlama, nitelikli yağma, yasadışı silah ticareti ve nitelikli dolandırıcılık' suçlarından tutuklandı. Diğer 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

22 Nisan'da şüphelilere ait 31 ayrı ev ve işyerinde arama yapıldı.

İKİNCİ OPERASYON DA D.S. LİDERLİĞİNDEKİ 2'İNCİ SUÇ ÖRGÜTÜNE

Devam eden soruşturma kapsamında polis bu kez D.S. liderliğindeki silahlı suç örgütüne yönelik operasyon yaptı. Operasyon kapsamında şüphelilerin 'kasten yaralama, genel güvenliği tehlikeye sokma, kurşunlama, mala zarar verme, nitelikli dolandırıcılık ve uyuşturucu madde satmak' gibi 24 ayrı suça karıştıkları tespit edildi. 22 Nisan'da şüphelilere ait 31 ayrı ev ve işyerinde arama yapıldı. Aramalarda ruhsatsız 9 tabanca, 19 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 104 fişek, 26 uyuşturucu hap, 400 gram kubar esrar ve 74 bin 400 TL nakit para ele geçirildi. Suç örgütü üyesi 40 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden suç örgütü lideri D.S.'nin de aralarında bulunduğu 27 kişi tutuklandı, 13 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





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