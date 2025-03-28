Operasyon öncesi kaçın talimatı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “yolsuzluk ve rüşvet” soruşturmasında eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’la ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Ongun, operasyondan önce belediyedeki bazı personele yurt dışına kaçmaları için maddi destek sağlamış. Yurt dışı çıkış yasağı bulunan bazı isimlerle doğrudan görüşen Ongun’un, bu kişilere kaçış yolları konusunda çeşitli yönlendirmelerde bulunduğu, bazılarına da avukat gönderip süreci perde arkasından yönettiği ifade edildi.





“SUSUN” BASKISI

Operasyon günü Ongun nezarethanede bulunduğu sırada, diğer gözaltındaki İBB personeline susmaları yönünde baskı uyguladı. Ongun’un, gözaltındaki çalışanlara “3 ila 6 ay içinde hepimiz serbest kalacağız” diyerek telkinde bulunduğu, moral ve motivasyonlarını yüksek tutmaya çalıştığı öğrenildi. İBB personeline konuşmaları halinde büyük sonuçlarla karşılaşacakları yönünde aba altından sopa da gösteren Ongun, geri döndüklerinde çok daha güçlü olacaklarını da söylemiş.





TALİMAT İMAMOĞLU’NDAN

Tüm bu organizasyonu Ongun’un yalnız kendi inisiyatifiyle değil, İmamoğlu’nun doğrudan bilgisi ve talimatı doğrultusunda gerçekleştirdiği iddia edildi. Olayın ardında doğrudan İmamoğlu’nun olduğu iddiası, soruşturmayı daha da derinleştirdi. Ongun’un gözaltına alınmadan önceki günlerde, İBB içindeki belirli bir kadroyla yoğun temas kurarak süreci yönetmeye çalıştığı ve personelin olası bir operasyona karşı hazırlıklı olmasını sağladığı tespit edildi.



