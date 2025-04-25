Operasyon düzenlenen ikametten cephanelik çıktı

Samsun'da polis ekipleri tarafından bir ikamete operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada çelik yelek, silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonun düzenlendiği ikamette yakalanan şahıs emniyete götürüldü.
Samsun'un Atakum ilçesinde bir ikamete düzenlenen operasyonda, çelik yelek, silah ve mühimmat ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında T.A'nın ikametine baskın düzenlendi.
Adreste yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 16 tabanca şarjörü, 3 tüfek şarjörü, 2 kasatura, 2 muşta, 4 kelebek tabir edilen bıçak, 123 tabanca fişeği, plastik jop, çelik yelek, balta ile ahşap saplı büyük çekiç ele geçirildi.
Gözaltına alınan T.A, emniyete götürüldü.