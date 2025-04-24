Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Samsun
Samsun'da boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren kişi intihar etti

Samsun'da boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren kişi intihar etti

12:3124/04/2025, jeudi
AA
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Samsun'un Alaçam ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren kişi, intihar etti.

Samsun'da Cengiz Altınel (40) ile boşanma aşamasında eşi Pınar Altınel (32) görüşmek için Alaçam ilçesi Etyemez mevkisindeki bir akaryakıt istasyonunun kafesinde buluştu. Burada tartışmaya başlayan çiftten Cengiz Altınel, yanındaki tabancayla Pınar Altınel'e ateş ettikten sonra intihar etti.

Olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.


Sağlık ekipleri, kadının da kocanın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.


Boşanma aşamasında olan çiftin ayrı yaşadığı, Cengiz Altınel'in Alaçam İlçe Halk Kütüphanesi'nde memur olarak görev yaptığı öğrenildi.



#Alaçam
#cinayet
#Samsun
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
24 Nisan Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı: Çok sayıda ürün indirimde