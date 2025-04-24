Samsun'da boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren kişi intihar etti

Samsun'da Cengiz Altınel (40) ile boşanma aşamasında eşi Pınar Altınel (32) görüşmek için Alaçam ilçesi Etyemez mevkisindeki bir akaryakıt istasyonunun kafesinde buluştu. Burada tartışmaya başlayan çiftten Cengiz Altınel, yanındaki tabancayla Pınar Altınel'e ateş ettikten sonra intihar etti.