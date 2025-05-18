Denizli'de motosiklet yol kenarına devrildi: İki kişi yaşamını yitirdi

Motosiklet sürücüsü Ahmet Şahan ve arkasında bulunan Feyza Özdemir, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Çivril Devlet Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralanan 2 genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.