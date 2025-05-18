Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Denizli
Denizli'de motosiklet yol kenarına devrildi: İki kişi yaşamını yitirdi

Denizli'de motosiklet yol kenarına devrildi: İki kişi yaşamını yitirdi

23:2118/05/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Denizli'deki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Denizli'deki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de savrularak yol kenarına uçan motosikletteki iki kişi yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Çivril ilçesi Denizli-Uşak Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Şahan'ın (26) kullandığı 64 AEE 798 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi ile savrularak yol kenarına uçtu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Motosiklet sürücüsü Ahmet Şahan ve arkasında bulunan Feyza Özdemir, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Çivril Devlet Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralanan 2 genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


#Denizli
#Motosiklet
#Kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Türkiye'nin nüfusu en az olan bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi'yken nüfusu en az olan ikinci bölgesi hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster'deki 500 bin TL'lik sorunun yanıtı