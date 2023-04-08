Deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta vatandaşlar yine Erdoğan'a güveniyor: Bu ülkeye çağ atlattı

7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki sarsıcı depremlerin merkezi olan Kahramanmaraş'ta yapılan bir röportajda vatandaşlara 'Cumhurbaşkanı adayınız kim?' diye soruldu. Vatandaşların büyük çoğunluğu 'Erdoğan' dedi. Bir vatandaş, "Neden Erdoğan biliyor musun, geçmişe bak anlarsın. Kılıçdaroğlu mesela, eski sol partili olsa Kılıçdaroğlu'na oy verirdim. Şuan Kılıçdaroğlu'nun sol partiyle hiç bir alakası yok. PKK desen PYD desen onlarla beraber" ifadelerini kullandı.

Bir başka vatandaş ise, "Tabi ki Tayyip Erdoğan başka seçenek var mı? Türkiye'ye katmış olduğu çok şey var. Milletimizin bunun kıymetini bilmesi lazım. Bu ülkeye çağ atlattı. Bir daha böyle bir lider gelmez. CHP ile birleşmiş partileri görüyoruz, PKK'dan farkları yok. Bu ülkeye zerre kadar faydaları olmamış, olmaz da. Kılıçdaroğlu'nun bir başarısı var mı? Bu kadar başarısız birini nasıl cumhurbaşkanı adayı olarak çıkarabiliyorlar? Bugün bir fotoğraf gördüm, HDP'liler ile yan yana duruyorlar. Namazlığın üzerine basmışlar. Müslüman bir ülkeyiz, nasıl oy vereceğiz? Kendine faydası olmayanın ülkeye faydası hiç olmaz" diye konuştu.