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Deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta vatandaşlar yine Erdoğan'a güveniyor: Bu ülkeye çağ atlattı

7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki sarsıcı depremlerin merkezi olan Kahramanmaraş'ta yapılan bir röportajda vatandaşlara 'Cumhurbaşkanı adayınız kim?' diye soruldu. Vatandaşların büyük çoğunluğu 'Erdoğan' dedi. Bir vatandaş, "Tabi ki Tayyip Erdoğan başka seçenek var mı? Türkiye'ye katmış olduğu çok şey var. Milletimizin bunun kıymetini bilmesi lazım. Bu ülkeye çağ atlattı. Bir daha böyle bir lider gelmez" diye konuştu.

11:15 . 8/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Sokak röportajında büyük çoğunluk cumhurbaşkanı adayı olarak Erdoğan'ı destekleyeceklerini ifade etti.

Sokak röportajında büyük çoğunluk cumhurbaşkanı adayı olarak Erdoğan'ı destekleyeceklerini ifade etti.

7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki sarsıcı depremlerin merkezi olan Kahramanmaraş'ta yapılan bir röportajda vatandaşlara 'Cumhurbaşkanı adayınız kim?' diye soruldu. Vatandaşların büyük çoğunluğu 'Erdoğan' dedi. Bir vatandaş, "Neden Erdoğan biliyor musun, geçmişe bak anlarsın. Kılıçdaroğlu mesela, eski sol partili olsa Kılıçdaroğlu'na oy verirdim. Şuan Kılıçdaroğlu'nun sol partiyle hiç bir alakası yok. PKK desen PYD desen onlarla beraber" ifadelerini kullandı.


'Erdoğan bu ülkeye çağ atlattı'

Bir başka vatandaş ise, "Tabi ki Tayyip Erdoğan başka seçenek var mı? Türkiye'ye katmış olduğu çok şey var. Milletimizin bunun kıymetini bilmesi lazım. Bu ülkeye çağ atlattı. Bir daha böyle bir lider gelmez. CHP ile birleşmiş partileri görüyoruz, PKK'dan farkları yok. Bu ülkeye zerre kadar faydaları olmamış, olmaz da. Kılıçdaroğlu'nun bir başarısı var mı? Bu kadar başarısız birini nasıl cumhurbaşkanı adayı olarak çıkarabiliyorlar? Bugün bir fotoğraf gördüm, HDP'liler ile yan yana duruyorlar. Namazlığın üzerine basmışlar. Müslüman bir ülkeyiz, nasıl oy vereceğiz? Kendine faydası olmayanın ülkeye faydası hiç olmaz" diye konuştu.


Sosyal medyada gündem olan röportaj: Söylediklerinin üstüne kimse söz edemedi
Sosyal medyada gündem olan röportaj: Söylediklerinin üstüne kimse söz edemedi

Üsküdar'da sokak röportajında söz alan vatandaş, söyledikleriyle etrafındaki herkesi susturdu. Terör örgütleriyle mücadeleden Karadeniz gazına, asgari ücretteki vergilendirmeden Organize Sanayi Bölgelerinin durumuna kadar bir çok konuda görüşlerini dile getiren vatandaşın konuşması sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşın bilgi sahibi olduğu konularda akıcı ve net şekilde konuşması çevredeki bazılarını rahatsız etse de, kimse söylediklerinin üzerine tek söz edemedi. Vatandaşın, terörün olduğu yaylalarda artık hayvanların otladığını anlattığı sırada muhabirin, "Bir dakika siz beni hiç dinlemiyorsunuz. Tiyatro sahnesindeymişsiniz gibi bağıra bağıra konuşuyorsunuz. O yüzden ben röportajı bitireceğim." diyerek araya girmesi ve röportajı sonlandırması dikkatlerden kaçmadı.


#Kahramanmaraş
#Recep Tayyip Erdoğan
#seçim
#AK Parti
#sokak röportajı
30 dakika önce
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