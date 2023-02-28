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Deprem bölgesinde toplanan ÖSYM'den yeni karar: Ek başvuru ücreti alınmayacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te gerçekleşen toplantıda konuşan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 'asrın felaketi' nedeniyle ek başvurulardan alınan yüzde 50 ek ücretin alınmayacağını açıkladı.

20:08 . 28/02/2023 Salı
AA
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ek başvurulardan ücret alınmayacağını açıkladı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ek başvurulardan ücret alınmayacağını açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin üniversiteleri ve sınav merkezlerini etkileme durumlarını tespit etmek amacıyla OHAL kapsamına alınan illerin il ve ilçe sınav koordinatörleriyle "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Koordinatörleri Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

ÖSYM
'den yapılan açıklamaya göre, değerlendirme toplantısı
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy
, başkan yardımcıları, daire başkanları ve OHAL bölgesindeki koordinatörlerin katılımıyla Gaziantep'te gerçekleştirildi.

Bölgenin durumunun değerlendirildiği toplantıda Ersoy, ÖSYM koordinatörlüklerinin durumu ve çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Ek başvurulardan ücret alınmayacak

Ersoy, toplantıda yaptığı konuşmada, asrın felaketinin yaralarını el birliğiyle saracaklarını belirtti.

Sınav takvimine ilişkin de bilgi veren Ersoy, şunları kaydetti:

"ÖSYM sınav takvimindeki en yakın sınav nisan ayı başında gerçekleştirilecek Milli Savunma Üniversitesinin sınavıdır. Bu sınavla ilgili mart ayının başında ek başvuru alacağız. Ek başvuruda adaylar istedikleri yeri tercih edebilecekler. Ek başvurulardan alınan yüzde 50 ek ücreti, yönetim kurulu olarak deprem dolayısıyla kaldırdık. Sınavlara girecek adaylar Türkiye'nin herhangi bir yerinde sınava girebilecek."

"Mağduriyet yaşamaması temel hedefimiz"

Deprem bölgesindeki bazı bölgelerin boşaldığını öğrendiklerini belirten Ersoy, "Bu bölgelerde nüfus hareketliliği çok fazla. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte sınavların nasıl yapılacağına beraber karar vereceğiz. Sınav sürecinde hiçbir bireyin mağduriyet yaşamaması temel hedefimiz olacak." ifadelerini kullandı.

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#ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy
#Ek başvuru
#Ek başvurulardan alınan yüzde 50 ek ücret
38 dakika önce
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Deprem bölgesinde toplanan ÖSYM'den yeni karar: Ek başvuru ücreti alınmayacak
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