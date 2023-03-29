Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 749 yaralının tedavisi sürüyor.

Üsküdar'da bulunan Sultan Abdulhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, hastanede tedavi gören olan hastalar diğer hastanelere sevk edidi. Yangın saat 02.30 sıralarında hastanenin 6. Katında bulunan ameliyathane bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Hastaneden dumanların yükseldiğini fark eden görevliler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine hastaneye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken hastanede tedavi gören hastalar hastanenin bahçesine çıkarıldı. Burada ambulanslara alınan hastalar, çevrede bulunan diğer hastanelere sevk edildi.