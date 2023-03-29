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Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 749 yaralının tedavisi sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 21 bin 601 kişiden 749'unun tedavisi sürerken, 20 bin 852'si taburcu edildi.

11:02 . 29/03/2023 Çarşamba
AA
Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 749 yaralının tedavisi sürüyor.

Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 749 yaralının tedavisi sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 21 bin 601 kişiden 749'unun tedavisi sürerken, 20 bin 852'si taburcu edildi.


Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki 11 ili etkileyen depremlerde yaralananlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirilerek, kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerinde tedavi altına alındı.


Bugüne kadar kente getirilen 21 bin 601 depremzededen 20 bin 852'si taburcu edildi.


Kentte, 21 Mart'ta 848 depremzedenin tedavisi sürerken, bugün itibarıyla sayı 749'a düştü.


Gece saatlerinde hastanede çıkan yangın sonrası hastalar tahliye edildi
Gece saatlerinde hastanede çıkan yangın sonrası hastalar tahliye edildi

Üsküdar'da bulunan Sultan Abdulhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, hastanede tedavi gören olan hastalar diğer hastanelere sevk edidi. Yangın saat 02.30 sıralarında hastanenin 6. Katında bulunan ameliyathane bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Hastaneden dumanların yükseldiğini fark eden görevliler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine hastaneye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken hastanede tedavi gören hastalar hastanenin bahçesine çıkarıldı. Burada ambulanslara alınan hastalar, çevrede bulunan diğer hastanelere sevk edildi.


#Deprem
#Kahramanmaraş
#Tedavi
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