Deprem bölgesinin bize hâlâ ihtiyacı var

Çadırlarda ve konteynerlerde yaşayan depremzedelerin ihtiyaçları devam ediyor.
Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden yaklaşık 7 ay geçti. Sivil toplum kuruluşları sarsıntının ilk anından itibaren deprem bölgesinde yardım çalışmalarına katıldı. Halen bölgede bulunan STK’lar yeni ihtiyaçları sıraladı.
UN STOKU BİTTİ
İHH, un stoklarının bittiğini belirtirken, Yetim Vakfı okulların açılmasına az bir süre kalması nedeniyle kırtasiye malzemelerine ihtiyaç olduğunu belirtti. Yeryüzü Doktorları ise, sıcak hava koşulları nedeniyle bölgede bulunan kene ve sivrisineklerin enfeksiyon riskini artırdığını belirterek, kişisel koruyucu spreylere ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.
ISITICIYA İHTİYAÇ OLACAK
Afet bölgelerinde gelişen yeni durumlar ortaya çıkacak ihtiyaçları da çeşitlendiriyor. Deprem bölgelerinde çalışmalarını sürdüren İHH, yazın bitmesiyle birlikte, ısınma problemini de beraberinde getireceğini belirterek, bölgeye şimdiden ısıtıcıların gönderilmesi gerektiğini ifade etti. Bunun yanı sıra kalıcı konutlara geçen vatandaşlar için eşya, uzuv kaybı yaşayan afetzedelere akülü tekerlekli sandalye, gıda ve hijyen ihtiyaçlarını ihtiyacın niteliğine göre karşılayabilmeleri için alışveriş kartı desteği ve afetten etkilenmiş ailelerin eğitimini devam ettiren çocuklarına yönelik olarak burs desteği, ve aşırı sıcakların hissedildiği deprem bölgelerinde vantilatör ihtiyacı acil ihtiyaçlar arasında yer alıyor. Her bölgede ihtiyaçların değişiklik gösterdiğini belirten Sadakataşı ekipleri ise, konteyner kentlerde gıda, su ve ev gereçlerinin ağırlıklı ihtiyaçlar arasında olduğuna dikkat çekiyor.
BUZDOLABI GEREKİYOR
Bölgedeki bir diğer acil ihtiyaç ise, havaların sıcak olması nedeniyle gıdaların korunması için buzdolabı. Okulların açılacak olmasıyla birlikte bölgedeki çocuklara kırtasiye malzemeleri de gerekiyor. Yetim Vakfı’nın başlattığı ‘İyilik Zili Çalıyor’ projesi kapsamında önceliği deprem bölgelerindeki ihtiyaç sahibi çocuklar.