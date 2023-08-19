Deprem bölgesinin bize hâlâ ihtiyacı var

Afet bölgelerinde gelişen yeni durumlar ortaya çıkacak ihtiyaçları da çeşitlendiriyor. Deprem bölgelerinde çalışmalarını sürdüren İHH, yazın bitmesiyle birlikte, ısınma problemini de beraberinde getireceğini belirterek, bölgeye şimdiden ısıtıcıların gönderilmesi gerektiğini ifade etti. Bunun yanı sıra kalıcı konutlara geçen vatandaşlar için eşya, uzuv kaybı yaşayan afetzedelere akülü tekerlekli sandalye, gıda ve hijyen ihtiyaçlarını ihtiyacın niteliğine göre karşılayabilmeleri için alışveriş kartı desteği ve afetten etkilenmiş ailelerin eğitimini devam ettiren çocuklarına yönelik olarak burs desteği, ve aşırı sıcakların hissedildiği deprem bölgelerinde vantilatör ihtiyacı acil ihtiyaçlar arasında yer alıyor. Her bölgede ihtiyaçların değişiklik gösterdiğini belirten Sadakataşı ekipleri ise, konteyner kentlerde gıda, su ve ev gereçlerinin ağırlıklı ihtiyaçlar arasında olduğuna dikkat çekiyor.