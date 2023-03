Deprem dönüşümü hızlandırdı: Anlaşıp başvuru yapıyorlar

Güngören Güneştepe Mahallesi’nde oturan Reşat Aslan, “Oturduğum bina 1999 depremi öncesinde yapıldığı için hayati risk taşıyordu. Daha önce biz tek apartman olarak başvurmuştuk ancak parsel birleşimi olmadığı için vermediler. Belediye 4 parsel birleşiminde verebileceğini söyledi. Az maliyet düşeceği için de insanlar kabul etti. Biz de bu nedenle geçiştiriyorduk fakat depremlerin ardından biraz aceleci davranıp, 4 bloktaki daire sahipleri bir araya gelip kentsel dönüşüm için başvurduk. Süreç henüz çok yeni, proje aşamasını bekliyoruz. Kentsel dönüşüm benim için her zaman gündemdeydi ama komşuları bir araya getirmek hem maliyet açısından hem de ikna açısından uzun bir süreç olduğu için hiç bu girişimde bulunmadım. Şu an bütün daire sahipleri sıcak bakıyor çünkü binalar eski ve riskli. Bir an önce sonuçlandırmak istiyorlar” dedi.