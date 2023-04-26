Deprem kahramanlarına madalya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası Tevcih Töreni'nde konuştu. Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde fedakarlık gösteren yerli ve yabancı arama kurtarma ekipleriyle Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası Tevcih Töreni vesilesiyle bir araya gelindiğini ifade eden Erdoğan, davete icabet ederek, salonda hazır bulunanların büyük bir mutluluk yaşattığını söyledi.

90 FARKLI ÜLKEDEN EKİP GELDİ

Salondaki misafirlerin, madalya ve nişana layık görülenlerin ilk grubunu teşkil ettiğini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Asrın felaketine karşı kadını erkeği, genci yaşlısıyla milletimizin tüm fertlerinin tam bir seferberlik ruhu ile harekete geçtiğini biliyoruz. Sadece arama kurtarma ekibi olarak 35 bini aşkın personel bölgede bilfiil görev aldı. Dünyanın 90 farklı ülkesinden gelen 11 bin 320 arama kurtarma ekibi de bizlere omuz verdi. Destek personeli ile beraber toplam 275 bin kamu görevlimiz depremzedelerimizin yardımına gitti. Gönüllülerle birlikte yaklaşık 650 bin insanımız adeta bölgeye akın etti."

55 BİN KİŞİYE MADALYA VE NİŞAN

Afrika'dan Asya'ya, Amerika'dan Avrupa'ya dost ve kardeş ülkelerin mali destek taahhüdünde bulunduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Bunların hepsini kalbimize yazdık. Kara gün dostlarımızın hepsini tanıyoruz. Yapılan her fedakarlığa, gösterilen her gayrete, verilen her emeğe, depremzedelerimize uzanan her yardım eline minnettarlığımızı farklı şekillerde ifade etmeyi sürdüreceğiz. Üstün Fedakarlık Madalyası ve Nişanı takdim programlarımızı illerimizde valilerimiz, yurt dışı misyonlarımızda da büyükelçilerimiz bizi temsilen devam ettireceklerdir. Yerli-yabancı toplam 55 bin kişiye inşallah bu madalya ve nişanları takdim edeceğiz. Tabii burada bir hususun altını çizmemiz gerektiğine de inanıyorum; bugün tevcih ettiğimiz madalya ve nişanlar manevi birer hatıradır, taltiftir. Ülkemiz ve milletimiz adına edilmiş samimi bir teşekkürün ifadesidir.”

Bu ülke terör devleti olmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara’da ‘Gençlik İçin Hemen Şimdi Programı’nda katıldı. Burada gençlere seslenen Erdoğan, “Türkiye Yüzyılının sahipleri sizlersiniz. Türkiye Yüzyılını biz başlatıyoruz, onu yükseltecek ve hedeflerine ulaştıracak olan sizlersiniz” diye konuştu. 14 Mayıs öncecinde terör örgütlerinin Millet İttifakı’na destek mesajlarını hatırlatan Erdoğan, “Altılı Masanın ortakları Kandilin Uzantılarından da oluşuyor. Bu ülke terör devleti değildir, olmayacaktır” dedi. Türkiye Yüzyılı ile birlikte ülkenin hak ettiği yerlere tırmanacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Seçim öncesi birilerinin yine benzer hazırlıklar içinde olduğu anlaşılıyor. İşte buradan tekrar ifade ediyorum: Başaramayacaksınız. İstiklalimize, istikbalimize el uzatamayacağınız gibi, ülkemizi hedeflerinden uzaklaştıramayacaksınız Ekonomimizi rayından çıkartamayacaksınız. Milletimizin arasına etnik ve mezhebi fitne sokamayacaksınız.” Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti’nin genç milletvekillerini sahneye davet etti. Genç milletvekili adayları sahneye kendilerini tanıtan kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

334 kişiye Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından madalya ve berat takdim törenine geçildi. Deprem bölgelerinde arama kurtarma faaliyeti yapan 218'i Türk, 116'sı yabancı 334 kişi Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ve Nişanı tevcihine layık görüldü. Erdoğan, törene katılan protokol üyeleriyle arama kurtarma ekiplerine madalya ve nişanlarını takdim etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Açılış konuşmasını depremzede yaptı

qAçılış konuşmasını, Hatay'ın Hassa ilçesinde depremden 8 saat sonra kurtarılan Hasan Sezai Ergün'ün yaptığı törende, AFAD Ankara Arama Kurtarma ekibinden Ramazan Yerli ve Macar Arama Kurtarma Timi Yöneticisi Peter Jackovics de birer konuşma yaptı. Tören öncesinde Hacı Bayram Camisi İmamı Yunus Koçan, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu. Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Türkiye'deki azınlık cemaati temsilcileri de katıldı.

Atama heyecanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MEB Şura Salonu'nda düzenlenen 3 bin 500 Engelli Öğretmen Atama Töreni'nde yaptığı konuşmada, bu atamayla, son 10 yılda eğitim öğretim camiasına katılan engelli öğretmen sayısının yaklaşık 11 bin 500'ü bulduğunu söyledi. Erdoğan, "Mayıs ayında gerçekleştirmeyi planladığımız 45 bin yeni sözleşmeli öğretmen ataması gibi müjdelerle sizlerin yanında olduğumuzu göstermeyi sürdüreceğiz” dedi.

3 BİN 500 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILDI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer törende, Hattat Ahmet Koçak'a ait "Güç ve kuvvet sadece yüce ve büyük olan Allah'ın yardımıyladır." yazılı tabloyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti. Daha sonra, Erdoğan'ın salondan seçtiği 9 kişinin söylediği rakamlarla kura numarası oluşturuldu. Kura numarasının "641895237" olarak belirlenmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, numaraları söyleyen adaylarla atama butonuna bastı. Atama heyecanını öğretmen adayları ile paylaşan Erdoğan, atanan bazı öğretmen adaylarının ismini de okudu. Elektronik ortamda kura numarasına göre yapılan atama sonucunda, salondaki ekranda atandıkları illeri ve okulları gören adaylar, mutluluklarını yakınlarına sarılarak yaşadı.

AYM’den 140 karakter tepkisi

Anayasa Mahkemesi’nin 61. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AYM Yüce Divan Salonu’nda tören düzenlendi. Arslan, törende yaptığı konuşmada, kuvvetler ayrılığı vurgusu yaptı. Arslan, “Türkiye Cumhuriyeti, milli egemenliğe, kuvvetler ayrılığına, adalete ve insan haklarına dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir” ifadesini kullandı. Arslan, “Doğru düzgün okumadan, en hassas ve teknik konulara dair kararları bile 140 karakterle yorumlamaya çalışanların temel hakların korunmasına yönelik içtihadın gelişimine herhangi bir katkısı olamamaktadır” dedi.

TOKALAŞMADILAR

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yüksek yargı organlarının üyeleri katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu tokalaşmadı.











