Osmaniye'nin Bahçe İlçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde Saat 12:09 sularında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin derinliğini ise 8.8 km olarak duyurdu.