AFAD, Osmaniye'nin Bahçe ilçesi merkezli 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre illerden de hissedildi.
Osmaniye'nin Bahçe İlçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde Saat 12:09 sularında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin derinliğini ise 8.8 km olarak duyurdu.
