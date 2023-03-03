Deprem sonrası Ankara'da fırsatçılar kira fiyatlarına yüzde 65 zam yaptı

Ankara
Türkiye'nin bir kez daha deprem gerçeği ile tanıştığı 10 ili yıkan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından yaralar sarılıyor.
Depremden sonra evi yıkılan depremzedeler çevre illere göç etmek zorunda kaldı.
Kiralık daire fiyatlarına yüzde 65'e kadar zam
En yoğun göç alan illerden biri de başkent Ankara oldu.
Hal böyleyken fırsatçılara da gün doğdu. Ankara’da kiralık daire bulunması zorlaşırken, kiralık daire fiyatları yüzde 65'e kadar zamlandı.
Fahiş kira artışlarının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti.
Fahiş kira artışlarıyla ilgili soruşturma başlatan Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili araştırmalarını yaparken, emlakçılar ise fahiş kira fiyatlarının temel sebebinin fırsatçı ev sahipleri olduğunu dile getirdi.
“Yüzde 35 ile yüzde 65’e varan kiralarda ve satış rakamlarında artış var”
Pandemiden sonra konut stoklarındaki arz talep dengesinin bozulduğunu dile getiren Emlak Danışmanı Gürsel Şerife Güzelgün bu durumun yaşanan deprem felaketinin ardından daha bozulduğunu açıkladı.
Güzelgün şöyle konuştu:
“Hobi bahçelerine kadar insanları yerleştirdik”
Güzelgün konuşmasına şöyle devam etti:
“Bölgemde kiralarda da, satış rakamlarında Türkiye genelindeki gibi artışlar oldu. Bozulan arz talep dengesini maalesef deprem tetikledi. Satışlar şu anda istenilen düzeyde değil, rakamların artması tabii ki temel faktör. Henüz konut kredileriyle ilgili uygulamaların aktif hale gelmemesi etken. Depremzedelerin şu anda hemen ihtiyaçları başlarına koyacakları barınabilecekleri kısa vadede konutlar kiralık ama kiralık Ankara genelinde maalesef zaten çok az sayıdaydı. Bu talebi karşılayacak durumda değildik, Ankara çok göç aldı hatta şunu söyleyebilirim ki hobi bahçelerine kadar insanları yerleştirdik. Genelde çocuklarının okul durumuna gözeterek nakil ettikleri okullara, özel okullarda okuyor ise oraları tercih ediyorlar. Temel belirleyici şey barınmanın yanı sıra çocukların eğitim ve öğretimleri.”
“Kiralık noktasında çok ciddi sorunlar yaşıyoruz”
Yaşanan deprem felaketinin ardından Ankara’ya 11 ilden 228 bin vatandaşın geldiğini dile getiren Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Akçam ise şunları söyledi:
“Fırsatçı konut sahipleri başı çekiyor”
Ankara’da yaşanan kira artışlarının sebebini dile getiren Akçam, durumun fırsatçı ev sahipleri tarafından suistimal edildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası’nın bu işin içinde olmadığını ve bundan sonraki süreçte de olmasına müsaade etmeyeceklerini dile getiren Akçam, “Genel çerçevede asla ve asla emlak danışmanları bu fiyat artışının içerisinde olmadılar” açıklamasına bulundu.