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Deprem sonrası Ankara'da fırsatçılar kira fiyatlarına yüzde 65 zam yaptı

Kahramanmaraş depreminin ardından yaşadıkları yerlerden göç etmek zorunda kalan depremzedelerin yoğunlukla gittikleri yerlerin başında başkent Ankara geliyor. Kentte ise kiralık daire bulunması zorlaşırken, kiralık daire fiyatları yüzde 65'e kadar zamlandı.

09:17 . 3/03/2023 Cuma
IHA
Ankara

Ankara

Türkiye'nin bir kez daha deprem gerçeği ile tanıştığı 10 ili yıkan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından yaralar sarılıyor.

Depremden sonra evi yıkılan depremzedeler çevre illere göç etmek zorunda kaldı.

Kiralık daire fiyatlarına yüzde 65'e kadar zam

En yoğun göç alan illerden biri de başkent Ankara oldu.

Hal böyleyken fırsatçılara da gün doğdu. Ankara’da kiralık daire bulunması zorlaşırken, kiralık daire fiyatları yüzde 65'e kadar zamlandı.

Fahiş kira artışlarının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti.

Fahiş kira artışlarıyla ilgili soruşturma başlatan Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili araştırmalarını yaparken, emlakçılar ise fahiş kira fiyatlarının temel sebebinin fırsatçı ev sahipleri olduğunu dile getirdi.

“Yüzde 35 ile yüzde 65’e varan kiralarda ve satış rakamlarında artış var”

Pandemiden sonra konut stoklarındaki arz talep dengesinin bozulduğunu dile getiren Emlak Danışmanı Gürsel Şerife Güzelgün bu durumun yaşanan deprem felaketinin ardından daha bozulduğunu açıkladı.

Güzelgün şöyle konuştu:

“Bölgeler arasında farklılık göstermekle birlikte yüzde 35 ile yüzde 65’e varan bir kiralarda ve satış rakamlarında artış var. Genelde Mamak, Pursaklar, Sincan, Etimesgut, Çankaya o anlamda talep neredeyse yüzde 45’li-65’li boyutunda kaldı. Diğer bölgelerde yüzde 80-90’a varan talepler var."

“Hobi bahçelerine kadar insanları yerleştirdik”

Güzelgün konuşmasına şöyle devam etti:

“Bölgemde kiralarda da, satış rakamlarında Türkiye genelindeki gibi artışlar oldu. Bozulan arz talep dengesini maalesef deprem tetikledi. Satışlar şu anda istenilen düzeyde değil, rakamların artması tabii ki temel faktör. Henüz konut kredileriyle ilgili uygulamaların aktif hale gelmemesi etken. Depremzedelerin şu anda hemen ihtiyaçları başlarına koyacakları barınabilecekleri kısa vadede konutlar kiralık ama kiralık Ankara genelinde maalesef zaten çok az sayıdaydı. Bu talebi karşılayacak durumda değildik, Ankara çok göç aldı hatta şunu söyleyebilirim ki hobi bahçelerine kadar insanları yerleştirdik. Genelde çocuklarının okul durumuna gözeterek nakil ettikleri okullara, özel okullarda okuyor ise oraları tercih ediyorlar. Temel belirleyici şey barınmanın yanı sıra çocukların eğitim ve öğretimleri.”

“Kiralık noktasında çok ciddi sorunlar yaşıyoruz”

Yaşanan deprem felaketinin ardından Ankara’ya 11 ilden 228 bin vatandaşın geldiğini dile getiren Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Akçam ise şunları söyledi:

“Kiralık noktasında çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Ankara'da kiralık daire önceden beri hep eksiyle geliyordu, böyle bir nüfusla gelince ister istemez sıkıntı yaşadık. Bu kiralık noktasında da vatandaşımıza yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz; hizmet bedeli dahi almıyoruz, emlak danışmanı arkadaşlarımıza da söylüyoruz ‘lütfen gelen depremzedeler vatandaşlarımızdan hizmet bedeli almayın diye’ mesajlar gönderiyoruz”

“Fırsatçı konut sahipleri başı çekiyor”

Ankara’da yaşanan kira artışlarının sebebini dile getiren Akçam, durumun fırsatçı ev sahipleri tarafından suistimal edildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Son zamanlarda emlak danışmanlarıyla ilgili çok söz ediliyor ‘emlak danışmanları bu işin içerisinde oluyorlar’. Maalesef çok farklı faktörler var yükselmesinde; bir kere fahiş fiyatın içerisine giren fırsatçı konut sahipleri başı çekiyor. Sonrasındaki aşamalarda da Ticaret Bakanlığı bu konutlardaki satışı ve kiralığı kesinlikle faiz fiyat mevzuatının içerisine almalı. Vatandaş burada bir fahiş fiyatın içerisine girdiği zaman ciddi bir cezayla karşılaşmalı. Maalesef çok üzücü dün bir haber aldık. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu yönde bir soruşturma başlattı ve emlak danışmanlarının da sanki bu işin içerisinde olmuş gibi basına düştü. Biz hiçbir zaman emlak danışmanları olarak bu fiyat artışının içerisinde olmadık. 4 bine yakın nüfusa sahip bir sivil toplum kuruluşuyuz. Burada da tabii ki ufak tefek suiistimal edenler olacak ama biz onları mutlaka kendi aramızda bir ceza işlem veya farklı modellerle ikaz ediyoruz”

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası’nın bu işin içinde olmadığını ve bundan sonraki süreçte de olmasına müsaade etmeyeceklerini dile getiren Akçam, “Genel çerçevede asla ve asla emlak danışmanları bu fiyat artışının içerisinde olmadılar” açıklamasına bulundu.


#Ankara
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