Deprem sonrası Ankara'da fırsatçılar kira fiyatlarına yüzde 65 zam yaptı

“Son zamanlarda emlak danışmanlarıyla ilgili çok söz ediliyor ‘emlak danışmanları bu işin içerisinde oluyorlar’. Maalesef çok farklı faktörler var yükselmesinde; bir kere fahiş fiyatın içerisine giren fırsatçı konut sahipleri başı çekiyor. Sonrasındaki aşamalarda da Ticaret Bakanlığı bu konutlardaki satışı ve kiralığı kesinlikle faiz fiyat mevzuatının içerisine almalı. Vatandaş burada bir fahiş fiyatın içerisine girdiği zaman ciddi bir cezayla karşılaşmalı. Maalesef çok üzücü dün bir haber aldık. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu yönde bir soruşturma başlattı ve emlak danışmanlarının da sanki bu işin içerisinde olmuş gibi basına düştü. Biz hiçbir zaman emlak danışmanları olarak bu fiyat artışının içerisinde olmadık. 4 bine yakın nüfusa sahip bir sivil toplum kuruluşuyuz. Burada da tabii ki ufak tefek suiistimal edenler olacak ama biz onları mutlaka kendi aramızda bir ceza işlem veya farklı modellerle ikaz ediyoruz”