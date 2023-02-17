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Deprem soruşturmalarında 54 kişi tutuklandı

Deprem felaketinde vatandaşlara mezar olan binalarda kusuru bulanan kişiler mercek altında. Soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 245 şüpheli tespit edildi, bunlardan 54’ü tutuklandı.

Abdullah Sarica
Abdullah Sarica
04:00 . 17/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 245 şüpheli tespit edildi, bunlardan 54’ü tutuklandı.

Soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 245 şüpheli tespit edildi, bunlardan 54’ü tutuklandı.

Deprem felaketinde vatandaşlara mezar olan binalarda kusuru bulanan kişiler mercek altında. Soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 245 şüpheli tespit edildi, bunlardan 54’ü tutuklandı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok sayıda bina yerle bir oldu. Yıkılan binalarda ihmali bulunanların hukuk önünde hesap vermesi için 11 ildeki başsavcılıklarca, “taksirle öldürme veya yaralamaya neden olma” ve “imar kanununa muhalefet” suçlarından soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemelerde 245 şüphelinin yıkılan binalarla ilgili sorumlulukları tespit edildi.

150’Sİ YAKALANDI

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 150’si yakalandı. Bu kişilerden 54’ü tutuklandı, 47’si adli kontrol olmak üzere 69’u serbest bırakıldı, 28’i gözaltında bulunuyor. Ayrıca 52 şüphelinin gözaltına alınmasına yönelik çalışmalara devam edilirken, 4 kişinin yurt dışında olduğu, 10 kişinin ise öldüğü tespit edildi.

HIRSIZLIK, YAĞMA, DOLANDIRICILIK

Deprem bölgesinde gerçekleştirilen hırsızlık, yağma ve nitelikli dolandırıcılık olaylarına ilişkin soruşturma verileri ise şöyle: 319 olayla ilgili 235 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Bu kişilerden 149’u tutuklandı, 31’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 8 şüphelinin gözaltı işlemi sürerken, 47 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor.


#Deprem
#Tutuklama
#Kahramanmaraş
2 saat önce
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Deprem soruşturmalarında 54 kişi tutuklandı
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