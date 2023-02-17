Deprem soruşturmalarında 54 kişi tutuklandı

Deprem felaketinde vatandaşlara mezar olan binalarda kusuru bulanan kişiler mercek altında. Soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 245 şüpheli tespit edildi, bunlardan 54’ü tutuklandı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok sayıda bina yerle bir oldu. Yıkılan binalarda ihmali bulunanların hukuk önünde hesap vermesi için 11 ildeki başsavcılıklarca, “taksirle öldürme veya yaralamaya neden olma” ve “imar kanununa muhalefet” suçlarından soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemelerde 245 şüphelinin yıkılan binalarla ilgili sorumlulukları tespit edildi.