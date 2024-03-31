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Depremin vurduğu Hatay sandık başında: 1 milyon 78 bin 130 seçmen oy kullanacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da 08.00 ile oy verme işlemi başladı, il genelinde 1 milyon 78 bin 130 seçmen oy kullanacak.

10:54 - 31/03/2024 Pazar
IHA
Hatay
Hatay

Hatay'da vatandaşlar, saatlerin 08.00'ı göstermesiyle birlikte Cebrail Mahallesi'nde Beyhan Gencer İlkokulu bahçesinde kurulan konteyner seçim alanlarına gelerek oy kullanmaya başladılar.


Depremzede vatandaşlar oylarını 3 bin 424 sandıkta kullanacak. Depremin yıkıma uğrattığı noktalarda ise kurulan 96 konteyner seçim alanında vatandaşlar oylarını kullanıyor.

Seçimlerde ayrıca 5 bin 121 polis, 3 bin 303 jandarma olmak üzere 8 bin 424 güvenlik görevlisi görev yapacak. Depremde hasar gören bazı okulların bahçesine de konteyner yerleştirildi.

Vatandaşlar, 7 ilçedeki 96 konteynerde kurulan sandıklarda oylarını kullanmaya başladı. Ayrıca 13 seyyar sandık oluşturuldu. Depremden sonra Hatay'a dışına giden ancak adresleri kentte görülen vatandaşlar için de AFAD, il genelinde 21 farklı başvuru noktası oluşturdu. Başvuru sonrası vatandaşların yol ücretleri, AFAD tarafından ödenecek. AFAD'ın kurduğu başvuru noktalarında ayrıca 122 Acil Çağrı Merkezi çalışanları görevlendirildi.


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#Hatay
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#seçim
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