Depremin vurduğu Hatay sandık başında: 1 milyon 78 bin 130 seçmen oy kullanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik Aşkıyla Yeniden İstanbul programında gençlerle buluştu. Erdoğan, "14-28 Mayıs'taki sinsi oyunun bir benzerini diğer bazı yerlerde birlikte İstanbul'da da tekrar kurdular. Balya balya dolarlar, eurolar bu görüntülerin ortada dolaştığı hatta Kandil'e kadar bunların gönderildiği bir dönemi yaşıyoruz. Kimsenin itiraf edemediği kirli pazarlıkların döndüğü bir seçim süreci yaşıyoruz. Yıllardır ağızlarını her açtıklarında şeffaflıktan, dürüstlükten bahsedenlerin foyası her gün biraz daha ortaya çıkıyor. Haftalardır ne para kulelerinin makul ve mantıklı bir izahını yaptılar, ne de gizli kapaklı pazarlıkların arkasında neler olduğunu açıkladılar" dedi.